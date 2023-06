Battu cette nuit par les Nuggets lors du Game 1 des Finales NBA, le Heat s’est offert un record. La franchise de South Beach n’a tenté que deux lancers francs dans le match, c’est le plus petit total de l’histoire de la NBA en Playoffs.

On sait que cette stat ne permettra pas de résumer à elle-seule la défaite du Heat mais elle y contribuera sans le moindre doute. Seulement deux lancers pour l’intégralité de l’effectif du Heat, c’est juste historique… À titre de comparaison, tous les titulaires de Denver ont au moins deux lancers.

The Heat attempted 2 free throws in Game 1, the fewest in a playoff game in NBA history. pic.twitter.com/o8z9uLkB1t

Comment on l’explique ? Comment une équipe qui tourne en moyenne à 21 passages sur la ligne sur cette postseason peut-elle attraper une allergie soudaine aux lancers ? Le symbole de ce fail, c’est Jimmy Butler. Hormis Joel Embiid, aucun joueur dans ces Playoffs 2023 ne va plus sur la ligne des lancers que Jimmy Buckets (9 par match environ). Cette nuit ? Un zéro pointé et une performance qu’on va vite oublier.

Les lancers francs, ce sont des points faciles pour une équipe, en particulier quand les tirs de loin ne rentrent pas comme cette nuit (33%). C’est la preuve que l’équipe attaque le cercle avec agressivité pour forcer les défenseurs à commettre des fautes. Le Heat a certainement manqué d’envie mais la défense des Nuggets doit aussi être mise en lumière. En fermant l’accès au cercle, les chercheurs d’or ont forcé Miami à rester au large et avec une adresse cata ça fait double peine.

En conférence de presse d’après-match, Erik Spoelstra a regretté les manques de ses joueurs tout en encensant son adversaire du jour.

“Nous avons eu quelques bons tirs à trois points, nous avons eu trop de positions que nous n’avons pas su exploiter comme il fallait et nous devons les créditer pour leur défense, pour leur taille, pour avoir protéger vraiment la peinture, en amenant un troisième défenseur. Beaucoup plus d’intention, beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de détails. Nous sommes une équipe agressive en attaque, donc nous devons trouver comment obtenir ces opportunités sur la ligne des lancers francs, et être capable de le faire.”

Rendez-vous donc au Game 2 ce dimanche, pour voir si Miami a su trouver la parade face à la solide défense des Nuggets.

Hawks 2018

Grizzlies 2014

Warriors 2016

Hornets 2004

Cavs 1994

Heat 2023

Source texte : ESPN Stats