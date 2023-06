Nuggets – Heat (104-93) : Denver se fait respecter à la maison et mène 1-0

Portés par la paire Jamal Murray – Nikola Jokic, les Nuggets repoussent sans difficulté le Heat lors du Game 1 des Finales NBA. Victoire 104-93 pour le Joker et sa bande, Denver commence sa série avec sérieux.

Pour la feuille de match made in TrashTalk, c’est par ici.

C’est parti pour ces Finales NBA 2023 et une grande question se posait au moment de débuter ce match. La semaine de repos a-t-elle coupé le rythme des Nuggets ? La réponse : absolument pas. Très bien en place, Denver attaque idéalement la rencontre. Aaron Gordon enfonce un à un les guards du Heat à l’intérieur et se gave littéralement. Dans le Colorado, on a bien compris qu’il y avait un gap de taille et on en profite (20 points à l’intérieur dès le premier quart !). En face, Miami parvient à construire plutôt bien en attaque mais la maladresse est terrible. Hormis Gabe Vincent, les shooteurs du Heat semblent en grève, à commencer par Max Strus et Caleb Martin. Heureusement que Bam Adebayo est là pour apporter du scoring à l’intérieur.

À Denver, outre Aaron Gordon, Jamal Murray est déjà chaud bouillant. Et Nikola Jokic ? Il ne force rien et laisse le jeu venir à lui. Le Serbe n’a pris que trois tirs à la mi-temps, il attire l’attention et sert les copains pour des paniers faciles. Il est déjà en double-double à la passe au break ! Miami avait espéré que les minutes sans le Joker permettraient de recoller un peu au score avec la mise en place de la zone en défense mais la paire Murray – Michael Porter Jr. assure les affaires courantes. Avec le retour de Niko, Denver peut encore accélérer un coup. À la mi-temps, les Nuggets ont déjà une confortable avance : 59-42.

« Ah vous voulez doubler ? Ok. »pic.twitter.com/m0RnHLeif0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 2, 2023

Petit interlude pour nos deux équipes et puis c’est reparti pour un tour. Du changement ? Bof, pas tant que ça. Jamal Murray et Nikola Jokic sont en démonstration, Bruce Brown apporte sa pierre à l’édifice, le collectif de Denver régale. Côté South Beach, Bam Adebayo est très fort mais il est surtout tout seul. Où est Jimmy Butler ? Bonne question. +21 après le troisième quart-temps, on demande un blowout à l’accueil, on demande un blowout.

Le garbage time est en route et puis non finalement. Longtemps à la rue, les shooteurs de Miami reprennent un peu vie. Le Heat place un petit 11-0 pour relancer le match. Malgré Nikola Jokic et Jamal Murray, les Floridiens se rapprochent inexorablement. Haywood Highsmith valide la confiance d’Erik Spoelstra en sortie de banc avec 18 pions. Miami revient sous les 10 points !

Et si on assistait à une énorme surprise ? On sait pas comment dire non en Serbe mais Nikola Jokic lui le sait pertinemment. Le Joker est absolument partout dans ce money time. Il accélère au scoring pour calmer les velléités de retour du Heat et valide sans trembler un énième triple-double de bourrin dans ces Playoffs 2023 : 27 points, 14 passes (record NBA pour un premier match de Finales NBA) et 10 rebonds. Sans trop trembler, Denver l’emporte 104-93 et prend les commandes de la série.

Took Game One ⚒#BringItIn x #NBAFinals pic.twitter.com/p2x2U4onx2

— Denver Nuggets (@nuggets) June 2, 2023