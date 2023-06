Après une première journée de compétition assez contrastée, les Équipes de France s’avancaient pour leur seconde journée de phase de groupe avec deux objectifs différents. Nos championnes du Monde et d’Europe en titre cherchaient à sécuriser la première place du groupe, alors que nos Bleus devaient gagner leurs deux matchs pour espérer arracher la troisième place qualificative pour le play-in. Retour sur cette night session de haut niveau pour la troisième journée de cette Coupe du Monde 3×3 !

LES DEUX MATCHS DES BLEUES (F)

Premier match de la journée à 19h20 contre les Pays-Bas toujours avec Astérix et Obélix comme supporters français dans les tribunes. Les Bleues se font punir d’entrée avec un 2-points de leurs adversaires diminuées. Oui, les Hollandaises ne jouent plus qu’à trois après la blessure de l’une des joueuses au match précédent. Pas de bol, de plus qu’elles se font sanctionner d’une antisportive sur un gros and-one de Laëtitia Guapo. Les championnes du Monde 2022 prennent vite de l’écart, les fans de Max Verstappen cherchent à rester proches au score mais Laëti dit non et enchaîne deux gros tirs du parking pour mettre fin à la série. Hortense Limouzin et Marie-Ève Paget défendent parfaitement et Myriam Djekoundade met le 21ème point sur un lancer-franc. Fin de match au bout de cinq minutes de jeu : 21-8. Il n’a fallu que la moitié du temps réglementaire pour que les Françaises mettent fin au tournoi des Néerlandaises.

Retour sur le terrain deux heures plus tard pour nos Bleues, et c’est bien la première place du groupe qui se joue sur ce dernier match. Une victoire pour l’Autriche et c’est cette place qualificative pour les quarts de finale qui atterrit chez elles. Le trou est déjà fait dès le début de rencontre par les Autrichiennes avec un 3-0 en deux minutes. Guapo passe la seconde sur les drives, personne n’arrive à la tenir et les Françaises égalisent aussi tôt. Les Bleues sont plus passives en défenses et les joueuses adverses se font porter par leur public. En plus des nombreuses fautes sifflées à leur égard, les coéquipières d’Hortense Limouzin déjouent et sont distancées de sept points à trois minutes de la fin. Les Bleues accélèrent sur la fin et raccrochent à deux possessions d’écart. Une faute par manque de lucidité condamnera les championnes en titre. Score final : 10 – 13 pour le pays hôte, un mal pour un bien car les Bleues ne sont plus dans la même partie de tableau que les USA. Même si cela peut être une erreur de parcours, Rudy Fernandez et les Espagnols approuvent cette stratégie.

Tomber pour mieux se relever 🙏

Les Bleues terminent 2ème de leur groupe et joueront un huitième de finale samedi 🇫🇷⚔#3x3WC | @FIBA3x3 pic.twitter.com/0ruVIK5bEG

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) June 1, 2023

Le classement de la poule A féminine :

Autriche : 3 victoires / 1 défaite France : 3 victoires / 1 défaite Espagne : 2 victoires / 2 défaites Brésil : 1 victoire / 3 défaites Pays-Bas : 1 victoire / 3 défaites

LES DEUX MATCHS DES BLEUS (H)

Premier match des hommes, crucial pour y croire encore, croire à la qualification en phases finales. Un bon classico entre soldats français et allemands pour savoir qui rentrera chez lui dès demain. Le départ du match est poussif à cause d’une bonne défense des deux côtés, mais ensuite notre Jules Rambaut national se met en mode Rambo et accélère le rythme du match. Puis les Allemands repassent devant, mais jamais à plus d’une possession d’écart. Les Bleus résistent aux nombreuses fautes germaniques, et Franck Seguela fait comme sa meuf en rentrant un gros tir du parking bien décisif. Jules continue de faire la bise au cercle et propulse encore plus les Français. La fin de match est aussi rythmée que la playlist dubstep du DJ de l’arena, et Vincent Fauché rentre deux lancers décisifs pour écarter l’Allemagne à deux possessions et garder un peu d’air dans le matelas gonflable. Le buzzer de fin retentit : 14-11 pour les Bleus, une victoire de plus et on est au play-in de cette Coupe du Monde 3×3 !

Encore le dernier match de la journée pour l’Équipe de France masculine, en espérant qu’ils ne prennent pas exemple sur leur homologue féminin ayant joué juste avant. En face Madagascar, dernier du groupe, une équipe aux joueurs avec des noms à rallonge qui ne passent pas sur les maillots. Vincent le p’tit nouveau montre pourquoi il a été sélectionné en EDF et les Bleus prennent le large au bout de deux minutes de jeu. Les Malgaches reviennent à un petit point suite aux erreurs défensives françaises. Le petit Livio au nom interminable ramène son île dans le game avec quatre tirs du parking et Mada passe même devant (!). La France mène 20 à 19 à deux minutes de la fin grâce à un gros tir à 2-points de Vincent Fauché. Un tir de loin malgache et c’est fini pour les Bleus. Après deux tirs ratés de Jules Rambaut, le Malgache en rentre un cinquième. Score final : 21-20, fin de match… mais l’Équipe de France est repêchée au goal average après un calcul d’apothicaire entre les trois dernières équipes de la poule.

MADAGASCAR 🇲🇬 WITH THE FIRST-EVER WIN IN A BASKETBALL WORLDCUP 😱🤯

𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐰𝐫𝐨𝐭𝐞 𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 🙏#3x3WC pic.twitter.com/y6jLKLORWS

— FIBA3x3 (@FIBA3x3) June 1, 2023

Le classement de la poule A masculine :

Serbie : 3 victoires / 0 défaite Brésil : 3 victoires / 0 défaite France : 1 victoire / 3 défaites (66 points marqués) Allemagne : 1 victoire / 3 défaites (63) Madagascar : 1 victoire / 3 défaites (59)

3 victoires pour 1 défaite au total. Mais cette défaite est amère pour les Françaises qui perdent la première place du groupe à quelques points près. Rendez-vous samedi après-midi pour le play-in de nos deux Équipes de France où nos Bleu(e)s n’auront plus le droit à l’erreur pour espérer regoûter à la médaille en Coupe du Monde 3×3.

Le calendrier du samedi 3 juin :