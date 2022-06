Aujourd’hui a débuté la Coupe du Monde 3×3 qui se déroule à Anvers jusqu’à dimanche prochain. Ce mardi, l’entrée en lice des Français avec un statut d’outsider dans une poule plutôt relevée a été contrastée. Une victoire sans bavure au premier match puis une défaite frustrante en ayant mené sur la quasi totalité de la rencontre. Débrief.

# L’Équipe de France pour cette Coupe du Monde (de gauche à droite)

N°4 : Léopold Cavalière, SIG Strasbourg (Betclic Elite)

N°15 : Alex Vialaret, JSA Bordeaux (Nationale 1)

N°11 : Antoine Eito, Élan Châlon-sur-Saône (Pro B)

N°21 : Franck Seguela, Stade Rochelais Basket (Nationale 1)

# Le résumé de la journée

Début de la compétition à 14h25 avec un premier match contre la Nouvelle-Zélande, qui joue sa seconde rencontre de la journée. Les Néo-Zélandais ont failli taper dès le matin la Serbie, championne en 2019 et encore favorite au titre cette année. Le premier game peut être piège, surtout contre une équipe déjà en jambes. L’entame de match est timide avec zéro point en une minute de jeu pour les deux équipes, jusqu’au premier lay-up de Seguela. Antoine Eito régale le public avec ses caviars, le jeu de la France étant énormément basé sur le pick-and-roll. Pour sa première campagne internationale 3×3, Léopold Cavalière répond présent et rentre tout de suite dans le lard des deux bœufs de la raquette d’Auckland. On le sent dans son élément. Les fautes néo-zélandaises offrent des lancers et des points faciles aux Bleus qui sont très actifs et solides en défense, et mettent à mal le jeu adverse basé sur le un-contre-un. Le leader tactique et capitaine Alex Vialaret est létal de loin, comme Eito, bien clutch des tribunes à 2-points quand il le faut. Fin de match 21-13 pour les Bleus, quelques secondes avant la fin du chrono des dix minutes. Très bonne entrée en lice des Français avec une victoire plus large que la Serbie grâce à une très grosse défense.

Seconde rencontre de cette J1 de Coupe du Monde 3×3 contre le Brésil, avec seulement deux rotations de repos pour nos Français qui jouent une heure et demie après leur premier match. Un dunk français dès l’entame marque le coup. Le game est serré, physique – comme attendu avec une équipe d’Amérique du Sud – le combat est rude sur les rebonds et sur la défense corps à corps. La lecture de jeu reste bonne, avec un Cavalière ouvert tout seul pour un dunk sans défenseur dans la peinture, ou sur un gros tir de Vialaret à 2 points histoire de creuser un mini écart. Mais les Bleus commettent rapidement des fautes et peu de coups de sifflet sont pris à l’avantage des hommes de Karim Souchu dans les deux dernières minutes. Le Brésil prend l’avantage à une minute de la fin, les Français reviennent à égalité à quinze secondes, puis les Brésiliens repassent devant à sept secondes de la fin. Défaite frustrante 16 à 15 après avoir mené tout le match, mais le début de compétition est très encourageant pour une équipe de France qui a fait peu de matchs avec cet effectif.

# Le classement de la poule A après la J1

Serbie (2V – 0D) – qualifié pour les quarts de finale Porto-Rico (1V-1D) – qualifié pour les huitièmes Brésil (1V – 1D) – qualifié pour les huitièmes France (1V-1D) – x Nouvelle-Zélande (0V – 2D) – x

Pour le moment, les Bleus doivent batailler pour essayer d’arracher une participation aux 1/8e de finale de cette Coupe du Monde 3×3, mais attention à l’ogre serbe qui va essayer de leur barrer la route jeudi. En attendant, rendez-vous demain toujours à Anvers pour le début du tournoi des Bleues au féminin, toujours sur la chaîne TV et Twitch de L’Équipe. Premier match à 12h50 contre le Brésil, histoire de revanche, et on enchaîne à 14h25 pour la deuxième rencontre contre la Nouvelle-Zélande.

Source texte : FIBA 3×3