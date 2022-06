Considéré comme l’un des trois meilleurs prospects de la Draft NBA 2022, Chet Holmgren peut potentiellement être celui qui sera appelé en premier par Adam Silver jeudi soir. Mais visiblement, la licorne formée à Gonzaga préférerait sortir en second histoire d’atterrir à Oklahoma City plutôt qu’à Orlando. Alors comme ça on n’aime pas Disneyland ?

C’est un classique des jours qui précèdent la grande cérémonie de la Draft. Chaque année, on a des bruits qui traversent les couloirs de la NBA concernant tel ou tel prospect qui préfère jouer à tel ou tel endroit, pour une raison ou pour une autre, dans l’optique d’influencer le choix final des franchises concernées. 2022 ne fait pas exception à la règle. Si l’on en croit plusieurs sources comme Sports Illustrated et Ryen Russillo de The Ringer, Chet Holmgren aurait des vues sur Oklahoma City plutôt qu’Orlando, qui possède le first pick jeudi soir juste devant le Thunder. La raison derrière tout ça ? Si l’on en croit Russillo, le camp de joueur perçoit OKC comme étant une meilleure destination pour le développement de Chet. Déjà parce que l’organisation du Thunder est largement réputée à travers la Ligue pour sa capacité à former et développer les jeunots, et ensuite parce que c’est un peu le désert actuellement au sein du frontcourt de l’Oklahoma. Contrairement à Orlando où la raquette était composée cette saison du duo Wendell Carter Jr. – Mo Bamba avec le très prometteur Franz Wagner à l’aile, le Thunder construit aujourd’hui son projet sur le duo d’extérieurs Josh Giddey – Shai Gilgeous-Alexander, duo aux côtés duquel un pivot comme Chet Holmgren pourrait briller à travers ses qualités des deux côtés du terrain.

« Je pense que je possède une variété de skills qui collerait bien avec un meneur comme Josh Giddey, qui possède une belle vision de jeu. Cela me faciliterait la vie. Et je pourrais lui libérer des espaces à travers ma capacité à écarter le terrain et à être une menace aérienne. Quant à Shai, il n’a besoin de personne, il peut faire ce qu’il veut sur le terrain. […] Je pense qu’avec ces gars-là, ce serait une transition facile. » – Chet Holmgren, via DailyThunder

Plus d’opportunités et un fit qui correspond bien à son profil très atypique, voilà principalement les deux raisons qui expliquent pourquoi le camp Holmgren aurait un penchant pour le Thunder à deux jours de la Draft. Si Mo Bamba n’est évidemment pas l’homme qui va barrer la route de Chet en cas d’arrivée de ce dernier à Orlando (Bamba est d’ailleurs agent libre restrictif), on peut comprendre le raisonnement. Mais à quel point l’entourage du joueur est-il prêt à faire passer le message aux différentes franchises ? Si l’on en croit Ethan Fuller de BasketballNews, Holmgren a refusé de partager des informations médicales à un grand nombre d’équipes, potentiellement pour « manipuler la draft » et ainsi terminer dans la franchise où il a envie d’évoluer pour le début de sa carrière. Aucune précision supplémentaire n’a été donnée par rapport à ça, mais cela donne une idée de ce qui se trame potentiellement en coulisse. D’après les dernières tendances, Chet Holmgren serait en tout cas en passe d’obtenir ce qu’il souhaite. En effet, la plupart des Mock Drafts voient Jabari Smith Jr. sortir en numéro un pour rejoindre Orlando, avec Chet qui débarque ensuite à Oklahoma City en deuxième position.

Si Holmgren semble donc se diriger vers le Thunder, on sait aussi que le boss de la franchise Sam Presti est capable de réaliser des dingueries le soir de la Draft. Rien n’est donc garanti, d’autant plus qu’OKC possède également le pick #12 qui pourrait être au cœur d’un trade afin de grimper de plusieurs spots au sein de la Loterie.

