Même si on est actuellement en plein dans les Finales de Conférence, les rumeurs autour de la Draft du 23 juin prochain commencent déjà à remplir l’actualité, surtout avec le Combine qui se déroule actuellement du côté de Chicago. Et sans surprise, ça parle du Magic d’Orlando, qui a récolté le premier choix à la Loterie et qui va devoir trancher sur le cas Mo Bamba.

L’intérieur de 24 ans et drafté en sixième position en 2018 a-t-il déjà joué son dernier match sous les couleurs du Magic ? C’est un scénario de plus en plus probable depuis que les balles de ping-pong ont favorisé la franchise floridienne en début de semaine, Orlando récoltant donc le first pick pour la Draft NBA 2022. Déjà avant la Loterie, on pouvait se poser des questions sur l’avenir de Mo Bamba au pays de Mickey. L’autre jeune intérieur Wendell Carter Jr. a été prolongé sur le long terme fin 2021, Mo se retrouvait dans quelques rumeurs de transfert au moment de la dernière trade deadline, et les quelques fulgurances qu’il a pu démontrer cette saison après le départ de Nikola Vucevic étaient insuffisantes pour faire de lui un membre indispensable du projet de reconstruction d’Orlando. Vous ajoutez maintenant à ça ce premier choix tombé dans les mains d’Orlando avec plusieurs prospects très intéressants sur le frontcourt, et on constate que son avenir semble doucement se dessiner ailleurs qu’en Floride. Un constat notamment mis en avant par Jake Fischer de Bleacher Report, qui nous rappelle la situation contractuelle du bonhomme : Mo Bamba arrive en fin de contrat cet été et sera ainsi agent libre restrictif. Théoriquement, ça veut dire qu’Orlando possède toujours la main sur le dossier, la franchise du Magic pouvant s’aligner sur n’importe quelle offre si elle veut absolument conserver son pivot. Mais vous l’avez compris, ça n’en prend pas vraiment le chemin et il y a donc de grandes chances que Mo porte un maillot différent en 2022-23.

Aujourd’hui, Jeff Weltman (président des opé basket), John Hammond (manager général) et Cie ont plutôt la tête tournée vers un prospect comme Chet Holmgren, le pivot de Gonzaga qui représente l’un des grands favoris pour le first pick avec Jabari Smith Jr. et Paolo Banchero. D’après les sources de Bleacher Report, son profil longiligne serait particulièrement attractif aux yeux des dirigeants du Magic, sans compter que sa relation avec Jalen Suggs (également formé à Gonzaga) pourrait aider l’équipe floridienne à construire un noyau très solide sur lequel construire lors des années à venir. On ne sait évidemment pas aujourd’hui lequel des trois noms cités plus haut sera sélectionné par Orlando mais le frontcourt du Magic sera clairement renforcé alors il faut bien faire de la place quelque part. Pour Mo Bamba, ce départ probable marquera la fin d’un passage décevant en Floride, mais peut-être aussi le début d’un nouveau chapitre plus reluisant dans sa carrière. Le potentiel est toujours là, il n’a que 24 piges, des équipes en recherche de pivots il y en a (Charlotte, Toronto, Detroit, Brooklyn, Dallas, Oklahoma City…), alors on se dit que c’est peut-être ce qu’il faut à Bamba pour franchir un cap.

Alors que le Magic va durement réfléchir lors des quatre semaines à venir concernant son choix du 23 juin, Mo Bamba peut lui déjà penser à préparer ses valises. Pour aller où ? Ça c’est encore trop tôt pour le dire mais ce sera en dehors du soleil floridien. On espère pour lui qu’il ne va pas finir dans le froid canadien, le choc thermique pourrait être violent.

Source texte : Bleacher Report