Pendant que Bilal Coulibaly se faisait un kif face aux Clippers, Victor Wembanyama a fait du Victor Wembanyama contre le Magic. Et San Antonio a même failli l’emporter après un incroyable comeback… avec Wemby sur le banc.

21 points à 7/15 au tir dont 2/5 du parking et 5/5 aux lancers, 8 rebonds, 3 passes, 2 steals et 6 contres. Les plus tâtillons rappelleront ce matin que Chet Holmgren a fait le même genre de stats (18/13/3/5) dans une victoire face aux champions en titre, mais les plus franchouillards d’entre nous préféreront se dire que Chet a joué des Nuggets sans Jokic, et que le simple fait de pinailler autour d’un mec de 20 ans qui lâche des perfs à 21/8/6 veut déjà dire quelque chose.

Le débat entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren existe, oui, leur dernière match-up avait d’ailleurs largement tourné en faveur du Français (même si les Spurs en avaient pris 30, ON SAIT), il existera d’ailleurs peut-être pendant des années et c’est tant mieux. Et pour alimenter ce débat encore un peu plus, avec des apports originaux ? Sachez que cette nuit Victor Wembanyama a été efficace dans une grosse défaite des Spurs. Oups.

Défensivement dominant tel l’Alien qu’il est, offensivement proposant tel un franchise player, Victor Wembanyama a pourtant connu une soirée étrange face à Paolo Banchero, Franz Wagner, et une paire Mo Wagner – Jo Isaac intéressante en sortie de banc. Soirée étrange car entre le troisième et le quatrième quart les Spurs ont pris un éclat pour se retrouver à 25 points derrière, étrange car les Spurs sont ensuite revenus dans le match, à un petit point, mais ce fut avec un Victor sur le banc, SA étant plutôt porté à ce moment-là par le duo Vassell / Sochan.

Au final on ne retiendra pas la défaite, manquerait plus que ça, mais plutôt une énième perf solide individuellement pour Vic. Et on ne va clairement pas prendre cela pour acquis.