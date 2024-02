On continue la saison miroir, entre Victor Wembanyama d’un côté et Chet Holmgren de l’autre. Et si cette nuit le V a dominé sans gagner face au Magic, le C a pour sa part fortement contribué à la victoire du Thunder face aux Nuggets.

Oh la bonne nouvelle pour Chet Holmgren, lorsqu’il a aperçu Peyton Watson à l’entre-deux, en lieu et place d’un Nikola Jokic absent. Le rapport officiel indique une douleur aux lombaires, le rapport de TrashTalk pense plutôt qu’il ne voulait pas rater la cinquième à Vincennes, et ce que j’en pense, moi, c’est que le mec a juste voulu troller ma TTFL. Bref.

Bref, l’absence de Nikola Jokic a donc contribué à faire de Chet Holmgren le héros du match, bien que le rookie n’ait souvent eu besoin de personne pour l’être cette saison. Néanmoins c’est un Chet plus discret que nous avions sous les yeux depuis quelques semaines (14,8 points et 6/9 rebonds en janvier), et cette nuit la Licorne nous a rappelé pourquoi il faisait partie des gens qui méritaient leur surnom.

CHET HOLMGREN PUTBACK pic.twitter.com/03rhaC1Tj1

— Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) February 1, 2024

CHET HOLMGREN IS A GAMER pic.twitter.com/z9TURtnEKC

— Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) February 1, 2024



Un dernier quart-temps empli de domination avec notamment ce dernier tir bourré de leadership, le slip plein comme dirait l’autre. Cette nuit Shai Gilgeous-Alexander était plus discret qu’à son habitude (oh sh*t, il a tout de même fini à 34 points), cette nuit le banc du Thunder a sacrément apporté (Aaron Wiggins, Vasilije Micic et Jaylin Williams notamment), mais cette nuit c’est donc le pivot qui a emmené son équipe dans son sillage pour permettre au Thunder de reprendre aux Nuggets la deuxième place de l’Ouest.

❝It just came down to us trusting each other.❞@ChetHolmgren, Vasa and the guys joined @NickAGallo following the game 🎤 pic.twitter.com/YmAnQtu4bJ

— OKC THUNDER (@okcthunder) February 1, 2024



Nouveau chapitre de la concurrence Holmgren / Wembanyama, et nouvelle preuve que Micic ressemble à Richard Anconina. On force un peu pour la rime mais y’a quelque chose, et quand on nous dit d’arrêter d’écrire des conclusions inutiles… on a peut-être ici un bel exemple.