Z’avez vu la nouvelle ? Si si, on va tourner un film dans la salle de basket de San Antonio. Le genre ? Ça peut être du dramatique, de l’action, voire du comique (coucou les Spurs) mais ça devrait être bien sympa. Le scénario tourne autour d’un duel entre un Alien et une Licorne et on n’est même pas sur du Dupieux. Victor Wembanyama vs Chet Holmgren, c’est à 2h30 du mat’ et il faudra prendre ses places en avance pour la séance. Pourquoi ? On est là pour vous l’expliquer dans cette preview !

Plus qu’un film, c’est une saga. Comme dans toute bonne saga il faut des épisodes précédents, et le numéro deux a de quoi nous faire attendre beaucoup du nouvel opus. Dans la confrontation collective, clairement il n’y a pas photo puisque les deux premiers matchs entre Spurs et Thunder se sont soldés par des écarts énormes. +36 et +26, à chaque fois pour les deuxièmes de la Conférence Ouest. Mais ici, ce qui nous intrigue, c’est de prendre des jumelles et de zoomer sur la confrontation entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama. Un duel vachement plus intéressant que celui entre leurs équipes respectives. En terme de niveau déjà, mais aussi parce que notre Frenchie a été très bavard lors de la dernière rencontre entre les deux rookies. Chose inhabituelle pour lui, ce qui montre bien qu’il a conscience de la future rivalité qui peut lier les intérieurs.

Wemby commençait à bien préchauffer fin janvier et un mois plus tard, on est plus sur un four haut de gamme que sur un four posable option grill. Du five by five, du triple-double avec les contres… Il impressionne individuellement et a – potentiellement – mis fin au débat du rookie de l’année. De son côté, Chet Holmgren régale aussi mais dans un registre plus “humain”. C’est sérieux, appliqué et très solide défensivement en ne créant pas autant de choses extraordinaires en attaque. Ils en ont fait du chemin depuis cette finale de championnat du monde U19…

Pour rajouter du piment, les deux sont très compétitifs et ont apparemment envie de se la donner. Tous les ingrédients pour bien manger en somme. Ce qu’il manque ? Un match serré. S’il vous plaît les Spurs, donnez nous une rencontre accrochée qui se joue à un rebond près entre les deux. Une rencontre où ça se joue à un putback sur la tête de l’autre. On demande aux Spurs, parce que ce sont à eux de rivaliser face à un Thunder dans une toute autre catégorie. La licorne d’OKC n’a pas répondu aux provocations de l’Alien de San Antonio à +30. Normal. Mais va-t-il résister à -2 alors qu’il ne reste que 5 minutes à jouer avec Victor Wembanyama dans les oreilles ? A voir, et ça pourrait donner le ton à la suite de cette rivalité naissante.

Une rencontre IM-MAN-QUA-BLE qui vaut bien le coup de sacrifier quelques heures de sommeil. Une match-up directe qui promet des trucs très inhabituels, même pour la NBA. Accessoirement, c’est peut-être aussi la dernière chance pour Chet de renverser une course au rookie de l’année qui n’en est plus une en ce moment. Accessoirement, c’est peut-être l’occasion pour le V de plier tout ça avec un 29-12-7-5-2. Oui, on parle d’une ligne de stats crédibles et pas du dernier tirage de l’Euromillion. Deux gars de 2m15 et plus qui peuvent dribbler, scorer et défendre, ça vaut bien un bon Avengers. Pour les connaisseurs, on est sur du Godzilla contre Kong remasterisé en 2024 à la sauce NBA. Réveil O-BLI-GA-TOIRE on vous a dit !