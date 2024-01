Victor Wembanyama est monté haut, très haut. Resté muet en première mi-temps, l’Alien français est devenu exceptionnel au retour des vestiaires en inscrivant 26 points. Grâce à un festival de alley-oops et de highlights, Wemby a longtemps fait croire à une remontée exceptionnelle de son équipe.

Lorsque Victor Wembanyama a commencé la deuxième mi-temps sur le banc de touche après n’avoir inscrit aucun point lors de la première période, le rédacteur de cet article a commencé à composer un papier intitulé : “Le premier match à zéro points de Victor Wembanyama en NBA”. Autant dire que cette ébauche a terminé bien au fond de la corbeille de son ordinateur low-cost.

Le Français avait été efficace en défense avec quatre rebonds et deux contres, mais les Spurs étant mené de 35 points, il était difficile d’imaginer la mixtape qu’il allait proposer lors du second acte.

Souvent envoyé en hauteur par ses coéquipiers, Victor Wembanyama a conclu nombre de alley-oops dans la deuxième partie du match. L’Alien a étalé toute sa panoplie de finitions près du cercle. Mais ça, c’est lorsqu’il n’était pas l’auteur de tirs à longue distance et de dunks incroyables réalisés après des dribbles dans le dos.

En une mi-temps et quinze minutes de jeu, Victor Wembanyama a donc compilé 26 points, 9 rebonds et 3 contres à 12/14 au tir. Le tout, avec la manière. ROY ? Apparemment non.