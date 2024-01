On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tentera de vous partager ses bulletins le plus souvent possible, principalement le dimanche soir pour accompagner le Sunday Night Live des copains de beIN Sports. Aujourd’hui MLK Day, et ça partait donc pour douze heures consécutives de NBA. On part à New York ?

Un match bien Peugeot 405 bien ghetto blaster bien TV cathodiques entre ces deux équipes phare des nineties. Un duel très serré de bout en bout mais c’est finalement le Magic qui créé un bon gros hold-up des familles en prenant la tête dans les dernières minutes après avoir couru après le score pendant une bonne partie du match. Paolo Banchero a été égal à lui-même, bien aidé par l’improbable Chuma Okeke qui a été adroit de loin. Le banc du Magic a également fait le taf notamment via Wendell Carter Jr. et Cole Anthony. En face, l’absence de Jalen Brunson a été préjudiciable malgré un nouveau record de points de Miles McBride à 20 unités, ainsi que des coups de chaud d’OG Anunoby et Donte DiVincenzo. C’est au final P5 qui clôturera le match aux lancers-francs. On s’envoie les notes maintenant ?

# New York Knicks

Isaiah Hartenstein (5,5) : toujours précieux, comme à son habitude, son absence s’est ressentie lorsqu’il a été gêné par les fautes. Pendant ce temps là, on a demandé à Julius Randle de défendre, autant demander à de la poiscaille de respirer hors de l’eau.

Julius Randle (6) : des statistiques en trompe-l’œil pour JVLIVS. Un gros début de troisième quart-temps et des stats bien remplies, mais c’est à peu près tout. En trompe-l’œil on vous disait, celui-là plus précisément

“Moi je fais la cuvette des chiottes” 😳😂

Arnaud fait un pari très osé pour son trompe l’œil. Est-il allé trop loin ? #TopChef pic.twitter.com/fnnG68fUx9

— M6 (@M6) February 24, 2021

OG Anunoby (6,5) : bien plus que planqué dans les coins, OG est un vrai bon attaquant qui voit ses responsabilités accrues dans la Big Apple, et le meilleur dans tout ça ? C’est qu’il défend toujours aussi dur. Attention, chien méchant à NY.

Donte DiVincenzo (6,5) : derrière ses airs de sosie contrefait d’Eminem, DDV envoie du bois par séquences, un match très irrégulier mais c’est souvent lui qui a permis de creuser les principaux écarts après un début de match façon 8 Mile, où Eminem choke au Shelter. Un peu du même acabit, la victoire en moins. Forcément, Eminem vient de Detroit…

Miles McBride (7) : il avait pété son record de points en carrière il y a quelques jours et il a remis ça le bougre. 20 points, un nouveau statut et une place de titulaire en attendant le retour de Jalen Brunson, ne manquait que la victoire finalement, et c’est déjà beaucoup.

Josh Hart (5) : son hustle est toujours exemplaire mais sa réussite l’est déjà moins aujourd’hui. Les gens ne retiendront que le négatif. How could you be so Hartless ?

Precious Achiuwa (4,5) : porte plutôt bien son prénom en sortie de banc, hustle, combat et défense au programme.

Quentin Grimes (5) : un bel apport offensif, un moins bel apport défensif. Quentin Grimes s’est planté de sport mais est prêt pour la NFL au moins.

Malachi Flynn (3) : un bon gros 0/4 des familles de loin, on n’a même pas besoin de faire de vanne.

# Orlando Magic

Goga Bitadze (5,5) : s’il n’a pas volé sa place de titulaire dans l’actuel roster du Magic, Goga est moins fringant depuis quelques temps. Toujours en place quand il faut envoyer de la boursoufle, il parait moins indispensable au Magic, attention au souffle de WCJ dans la nuque.

Paolo Banchero (7,5) : toujours les mêmes qualités et les mêmes défauts, à savoir un vrai leadership, une force d’attaque pure mais encore beaucoup de déchet et une propension à forcer. Heureusement que l’Américano-italien a le gène du clutch, c’est lui qui ferme boutique pour son Magic.

Chuma Okeke (7) : retour improbable au premier plan de Chuma Okeke, un gros début de match avec une adresse de loin qui a cruellement fait défaut au Magic depuis 1872, et une bonne défense. Gary Harris peut être tradé demain, la relève est déjà présente.

Caleb Houstan (4) : pas vraiment à son avantage en défense, il ne l’a pas non plus été au tir, censé être sa plus grosse qualité offensive. Allô Houstan, on a un problème.

Jalen Suggs (3,5) : un match totalement à l’envers de la part du junkie préféré d’Orlando. Une réussite de maçon, des pertes de balles bêtes et une défense pas aussi relou que d’habitude. Pourtant, on se réjouissait de pouvoir dire qu’un cocaïnomane est devenu joueur NBA.

Cole Anthony (6,5) : ses shoots sont tous plus rocambolesques les uns que les autres, mais ce soir c’est tombé dedans, alors les Floridiens doivent en profiter. Le dynamiteur de la second unit, c’est lui et personne d’autre.

Markelle Fultz (6) : de retour avec un gros strap à l’épaule, il a montré que cette dernière allait plutôt bien. Toujours pas de shoot, mais un gros dunk écrabouillé en contre-attaque, oui oui, tout va bien.

Joe Ingles (5,5) : il est lent et chauve, mais il est toujours précieux, il apporte toujours ce dont un groupe à besoin, dans le match comme en dehors. Joe Ingles est l’oncle pompette aux repas de famille.

Wendell Carter Jr. (7) : en voilà un qui a lu les rumeurs de transfert le concernant. WCJ est sorti du banc mais a fait le taf sous les panneaux, le tout avec un sourire Colgate à chaque retour en défense. Carter Jr. est content de revenir aux affaires (et de bientôt retrouver le 5), merci pour lui.

Jonathan Isaac (6) : le ministre de la défense a encore frappé. Dès qu’il foule le parquet, tout devient plus dur pour les attaquants adverses. Merci à son corps de le laisser en paix désormais.