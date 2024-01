La situation s’aggrave à Golden State. Les Warriors ont perdu, lors du Martin Luther King Day, un match qu’ils n’avaient pas le droit de perdre. Les Grizzlies privés de Ja Morant, Desmond Bane, Steven Adams, Brandon Clarke ou encore Marcus Smart se sont imposés 116 à 107.

Le 5 majeur des Memphis Grizzlies pour affronter les Golden State Warriors était donc composé de Luke Kennard, Vince Williams Jr, Ziaire Williams, Jaren Jackson Jr et de Xavier Tillman. En face, les soldats de la baie pouvaient compter sur le retour dans leurs rangs de Draymond Green. Pourtant, c’est la franchise du Tennessee qui s’est imposée 116 à 107.

Ja Morant a beau s’être pointé au match avec un horrible anorak rose, ce sont bien les Warriors qui ont pris la plus grosse doudoune de la soirée.

Les héros surprises de la rencontre se nomment Vince Williams Jr (24 points, 7 rebonds), GG Jackson (23 points et 6 rebonds) ou encore Jacob Gilyard (seulement 11 points, mais des paniers à longue distance qui ont crucifié les Warriors). Memphis s’est appuyé sur un collectif accrocheur qui a su compenser un manque d’adresse globale et la performance médiocre de leur leader. En effet, les Oursons n’ont shooté qu’à 37 % ce soir tandis que Jaren Jackson Jr. n’a rentré que 4 de ses 20 tirs, dont un 3 sur 14 à longue distance. L’odyssée de Pi.

Malgré tout, les Warriors n’ont pas réussi à trouver la solution. Stephen Curry n’a pas été mauvais, loin de là, mais n’a pas eu l’impact habituel qu’il peut avoir sur son équipe. Son body-language paraissait comme désintéressé. Idem pour Jonathan Kuminga qui malgré sa belle feuille statistique s’est illustré par un quatrième quart-temps désastreux en terme de Q.I basket, du héro-ball à outrance qui a conduit à des nombreuses pertes de balles importantes.

Avec pourtant un bien meilleur pourcentage que leurs adversaires du soir (48,9%), Golden State a laissé filer la victoire en étant trop négligent avec le ballon (19 turnovers) et en concédant beaucoup trop de fautes. Les Grizzlies ont tiré 40 lancers-francs, soit 30 de plus que l’équipe de Steve Kerr. Une statistique qui en dit plus sur le manque d’efforts en défense des Warriors que sur un arbitrage particulièrement biaisé.

Un des événements de la rencontre était le retour de Draymond Green après 16 matchs loin de ses coéquipiers suite à son coup de poing sur Jusuf Nurkic. L’ailier-fort s’est montré directement dans le rythme en rentrant ses deux premiers shoots et n’a pas été le plus mauvais joueur de son équipe loin de là. Avec 7 points, 4 rebonds et 7 passes décisives, il a eu un impact sur la rencontre.

Au niveau comportemental, Green s’est montré sous son meilleur jour (il n’avait pas vraiment le choix). Il a donné nombre de conseils à Trayce Jackson-Davis, Brandin Podziemski et les autres jeunes de son équipe. Surtout, il n’a pas réagi lorsque Jaren Jackson Jr. l’a envoyé valser à trois mètres après un contact musclé.

Les Warriors ont perdu 8 de leurs 11 dernières rencontres et vont devoir se reprendre au plus vite s’ils souhaitent disputer ne serait-ce que le play-in dans cette Conférence Ouest surchargée. Celle-là, on l’avait pas vue venir.