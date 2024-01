Les Cleveland Cavaliers ont vite (et bien) digéré leur voyage à Paris. Pour leur retour sur les terres de l’Oncle Sam, les Cleveland Cavaliers se sont imposés 109 à 91 face aux Chicago Bulls grâce à 34 points de Donovan Mitchell.

Il y a un peu plus de 96 heures, les Cleveland Cavaliers enthousiasmaient David Beckham et Ronaldo à l’Accor Arena face aux Brooklyn Nets. Un Donovan Mitchell en feu avait porté son équipe face à un concurrent au play-in dans la Conférence Est. Les jours changent, les continents également, mais pas le scénario.

La franchise de l’Ohio a commencé la partie tambour battant en menant déjà de 19 points à la fin du premier quart-temps, malgré un Zach LaVine tenant seul la boutique côté Chicago. L’écart s’est maintenu longtemps autour des 20 unités grâce aux flèches à longue distance de Sam Merrill (15 points) et de Dean Wade (12).

Comme à Paris, les Cavs ont laissé leurs adversaires revenir dans le match dans le troisième quart-temps. Cette fois, les Bulls ont même réussi à revenir à hauteur au début de l’ultime période. Mais, comme à Paris, Donovan Mitchell et Caris LeVert ont rapidement fermé la porte.

L’homonyme du rappeur de Sevran a inscrit 9 de ses 16 points dans le dernier acte tandis que grâce à des bombes à longue distance, Donovan Mitchell parachevait sa classe de maître. La star de Cleveland a terminé la rencontre à 34 points à 11/21 au tir et 7 passes décisives.

The Donovan Mitchell And-1 brings him to 30 points on the game 🕷️

— NBA (@NBA) January 16, 2024

En face, les hommes de Chicago n’ont pas été assez rigoureux avec le cuir concédant pas moins de 19 pertes de balles. Coby White a été maladroit à 5/15 au tir tandis que DeMar DeRozan a manqué d’agressivité n’inscrivant que six points en huit tentatives.

La franchise de l’Illinois n’a pas su profiter du long retour en avion des Cavaliers et s’éloigne un petit peu plus, avec cette nouvelle défaite, de la huitième place de la Conférence Est. Et les joueurs de Cleveland confirment quant à eux leur bonne forme avec une cinquième victoire consécutive.