Donovan Mitchell et Kristaps Porzingis viennent de rater leur 18e match de la saison. La conséquence ? Impossible désormais d’atteindre le quota de 65 matchs imposé par la NBA pour être éligible aux différentes récompenses de fin de saison dont les All-NBA Teams. Alors que la nouvelle règle de la NBA gagne de plus en plus de détracteurs, coup d’œil sur les joueurs concernés par ce minimum requis.

La grogne monte depuis quelque temps autour de cette nouvelle règle qui fait polémique. Joel Embiid, qui était grand favori pour s’adjuger un deuxième titre de MVP de rang, s’est blessé assez sérieusement lors d’un match où il semblait se forcer à jouer pour ne pas rater trop de matchs. Une situation par laquelle Tyrese Haliburton semble également être passé plus tard dans la saison.

Quoi qu’il en soit, la liste des joueurs calibre All-NBA qui ne pourront malheureusement pas atteindre le seuil des 65 matchs (et donc prétendre aux récompenses de fin de saison) continue de s’élargir. Avec leurs absences récentes : Donovan Mitchell et Kristaps Porzingis s’ajoutent au groupe des joueurs inéligibles. Alperen Sengun (fin de saison), Karl-Anthony Towns (récemment opéré) et Trae Young (encore gêné au doigt) vont suivre.

#NBA players who are ineligible for postseason awards:

Joel Embiid

Kyrie Irving

Jimmy Butler

Julius Randle

Kristaps Porzingis

Draymond Green

Donovan Mitchell pic.twitter.com/wKDy3ix4Dh

— ML Basketball (@_MLBasketball) March 13, 2024

Ce qui pose un gros souci aux joueurs, c’est que cette nouvelle règle des 65 matchs peut les pousser à mettre leur santé en jeu sur le long-terme. Pour rappel, une nomination All-NBA ou des récompenses individuelles de fin de saison peuvent se traduire par une augmentation de plusieurs millions de dollars dans leur contrat. Par exemple, pour prétendre à une extension de contrat “supermax”, il est obligatoire d’avoir été élu au sein d’une All-NBA team à la fin de la saison, ou d’avoir été DPOY ou MVP. Aujourd’hui, suite aux changements dans la convention collective, ces récompenses ne sont plus accessibles sans avoir joué minimum 65 matchs.

C’est malheureux et regrettable pour tous les joueurs concernés mais rassurez-vous, les trophées de fin d’année ne devraient pas être donnés à Jakob Poeltl et Tobias Harris pour autant. Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Domantas Sabonis, Anthony Davis, Kevin Durant… on a eu quelques artistes épargnés par les blessures cette saison.