Cavaliers et Celtics se retrouvaient cette nuit dans l’Ohio pour en découdre, dans un sommet de la Conférence Est. Le choc a tenu ses promesses et, quatre jours après une première victoire des Cavs grâce à 41 points de Caris LeVert ET Donovan Mitchell, les joueurs de JB Bickerstaff ont une fois de plus régalé. Une rencontre qui a cette fois-ci fini par basculer grâce au duo Darius Garland – Donovan Mitchell, enfin réunis pour le plus grand malheur de 29 franchises NBA.

Alors que les secondes s’égrainent au tableau d’affichage, les Celtics sont menés de deux petits points – 105 à 107 – et vont avoir l’occasion de recoller au score pour arracher la prolongation. Qui dit ballon chaud dit forcément Jayson Tatum. Le bougre s’empare de la gonfle, prend de vitesse Dean Wade – jusqu’ici tout est normal, mais la suite est démentielle – et arrive lancé comme un frelon sur ce pauvre Jarrett Allen. Le poster est sensationnel et les Celtics arrachent la prolongation grâce à un contre quelques secondes plus tard de… Jayson Tatum. Mâle. Alpha.

Quelques minutes de bonheur en plus qui finiront par sourire aux Cavs, qui l’emporteront finalement 114-113 après une ultime tentative de Jaylen Brown. Mais bien avant ce dénouement, ce duel était l’occasion de revoir Darius Garland enfiler ses baskets. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le meneur n’était pas là pour rigoler. Dès l’entame le borgne est bien en rythme et il va montrer la voie à son équipe. Pénétration, bombinettes, Darius Garland est dans ses œuvres, bien secondé par Kevin Love dès son entrée en jeu. La quinzaine de pions pour DG après à peine 10 minutes de jeu, en face c’est Jaylen Brown qui tient la baraque avec l’aide d’un Malcolm Brogdon toujours aussi propre et efficace en sortie de banc, le duel est serré, mais c’est bien Boston qui mène 56 à 50 à la pause, nous sommes donc encore loin de CECI :

En seconde période le rythme ne fléchit pas, les deux rosters se lancent dans un mano a mano qui nous rappelle définitivement pourquoi il est positif de ne pas dormir. Vous le savez déjà, la rencontre se jouera en prolongation et les Cavs choperont une sixième victoire de suite. Darius Garland n’y est pas étranger avec 29 pions, 12 assists et 5 rebonds, visiblement son œil va mieux et le zinzin a même balancé les bombes lointaines avec un bien joli 45 % du parking. Une fois que les C’s ont réussi à le limiter ? C’est Donovan Mitchell qui est sorti de sa boîte. L’ancien du Jazz a en effet planté 25 points dont 9 dans le dernier quart-temps alors que les tours jumelles Evan Mobley (arme de dissuasion phé-no-mé-nale cette nuit, au-delà des stats) et Jarrett Allen s’occupaient de défendre et de gober le moindre rebond.

L’association de tout ce beau monde fait forcément flipper même si Boston a vendu chèrement sa peau. Dans le money time grâce à Jayson Tatum, mais aussi par la puissance d’un Jaylen Brown qui a marché sur Caris Calver t LeVert pour terminer avec 30 perles, 8 rebonds et 4 assists. Des performances, des joueurs en feu, de la défense, des highlights et une fin de match complètement dingo… il flottait comme un parfum de printemps dans l’Ohio. Une chose est sûre, voilà un match qui fera causer à la machine à café. Juste pour rappel, les Cavs pointent à la deuxième place de l’Est avec six victoires et une défaite.

Darius Garland est revenu aux affaires et a sorti une prestation plus que remarquée pour mener les Cavs à la victoire. De l’autre côté les Jay Brothers ont tout tenté mais ils échouent d’un rien face à la force individuelle et collective de Cleveland. Est-ce qu’on va sortir l’expression magique dès le 3 novembre ? Allez, soyons fou : Cavs – Celtics, donnez-nous une série en sept au mois de mai.

