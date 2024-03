Touché au niveau du ménisque, Karl-Anthony ne va pas pouvoir éviter la case opération. Selon ESPN, l’intérieur manquera à minima un mois de compétition. De quoi revenir juste à temps pour le début des Playoffs ?

On en parlait justement hier, la blessure de Karl-Anthony Towns ne pouvait pas plus mal tomber pour Minnesota. Non seulement la franchise perd son numéro 2 pour le sprint final de la saison régulière mais elle devra peut-être même s’en passer durant les Playoffs.

Si la première partie de la dernière phrase est déjà actée, la seconde reste encore en suspens. En effet, Adrian Wojnarowski d’ESPN semble arriver avec des nouvelles pleines d’espoir pour la fanbase des Wolves. Si Towns va devoir se faire opérer, il y a une chance qu’il puisse revenir en jeu pour le début des Playoffs ou du moins durant le premier tour.

ESPN Sources: Minnesota Timberwolves star Karl-Anthony Towns will undergo surgery to repair a torn left meniscus and will be reevaluated in a month. It’s expected Towns will return by early in the Western Conference playoffs. pic.twitter.com/SkbKl7OAdu

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 8, 2024

La présence de KAT semble indispensable pour imaginer les Wolves faire un run durant cette postseason. Minnesota réalise actuellement sa plus belle régulière depuis 2004 mais il faut tous les cadres en tenue pour espérer tenir la dragée haute aux grosses cylindrées de l’Ouest en avril.

Reste à savoir dans quel état sera Towns au moment du premier tour ? Complètement rétabli ou encore avec des douleurs à devoir gérer ? Quid de son rythme aussi après un mois éloigné des terrains ? En son absence, Naz Reid devrait avoir un rôle plus important au sein de la raquette aux côtés ou en relai de Rudy Gobert. Pour rappel, Karl-Anthony Towns tourne cette saison en 22 points, 8 rebonds, 3 passes de moyenne, le tout en shootant à 52% dont quasiment 40% à 3-points.

