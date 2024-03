WOW ! Alors qu’ils réalisent une PURE saison, les Wolves viennent d’encaisser un coup très dur : Karl-Anthony Towns s’est déchiré le ménisque du genou gauche et sera absent de manière indéterminée. À l’aube de Playoffs capitaux pour Minnesota, c’est absolument terrible.

Blessure à durée indéterminée. Voilà comment Shams Charania a évoqué la mise en retrait de Karl-Anthony Towns. Annoncé comme absent ce soir en raison d’une douleur au genou gauche, le pire (ou presque) est arrivé : déchirure du ménisque. Le même diagnostic que Joel Embiid, absent depuis déjà plus d’un mois. La nouvelle est tout bonnement terrible pour le groupe de Chris Finch, qui réalise une superbe saison notamment grâce aux performances de KAT.

En difficulté depuis plusieurs saisons pour rallier les Playoffs et y faire belle figure, les Wolves (premiers de l’Ouest) tiennent jusqu’ici une saison référence, et la hâte de les voir se la donner au mois d’avril est grande. N’ayant manqué que deux matchs cette saison, Towns a fait preuve d’une régularité remarquable et avec 22,1 points, 8,4 rebonds et 3 passes de moyenne, a été d’une grande aide au collectif.

Timing horrible, blessure horrible, Karl Anthony Towns absent à durée indéterminée c’est un coup de massue sur son moral et celui des Wolves.

Des informations supplémentaires devraient arriver dans la journée, notamment concernant la gravité précise de la blessure et éventuellement des premières estimations en matière de délai d’absence. Il faut toutefois commencer à se faire une raison du côté de Minneapolis : pour le début des Playoffs, hormis grande surprise, un quelconque retour s’annonce bien compliqué.

Y’a très peu de gars à qui je souhaitais un peu de soleil après toutes les emmerdes connues / vécues, mais alors Towns qui se blesse gravement à 1 mois des Playoffs en étant en tête de l’Ouest… à l’aube de vrais premières phases finales en tant que joueur et équipe attendue…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 7, 2024

Source : Shams Charania