Anthony Edwards : “Je veux détruire tout ce qui est devant moi”

Considéré par beaucoup comme le futur visage du basket US, Anthony Edwards confirme son statut de superstar montante en ce début de Playoffs 2024. Ant-Man a encore terrorisé les Suns cette nuit et ne compte pas faire le moindre cadeau dans sa route vers les sommets.

Après un Game 1 sensationnel face aux Suns il y a une semaine, Anthony Edwards s’était montré plus discret au scoring dans la deuxième manche il y a quelques jours. Mais il n’a pas laissé beaucoup plus de répit à Phoenix. Ant-Man dans le Game 3 cette nuit ? 36 points (18 dans le dernier quart), 9 rebonds, 5 passes, 2 steals, à 12/23 au tir dont un parfait 11/11 aux lancers-francs. Et ça fait 3-0 pour Minnesota.

ANTHONY EDWARDS TONIGHT:

36 POINTS

9 REBOUNDS

5 ASSISTS

2 STEALS

Future face of the league 🔥

(🎥 @Digits3App )

pic.twitter.com/KL3C0CQk9R

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 27, 2024

Clairement, Edwards ne voulait laisser aucun espoir aux Suns. Il suffit d’écouter ses propos d’après-match pour comprendre que le mec est en mission.

“Je veux tout simplement détruire tout ce qui est devant moi. C’est tout.”

“I just want to kill everything in front of me, man. That’s the main thing.” – Anthony Edwards pic.twitter.com/J8QHtQbHQo

— Timberwolves Clips (@WolvesClips) April 27, 2024

On savait déjà qu’Anthony Edwards est un killer, lui qui a l’habitude d’élever son niveau de jeu en Playoffs. Mais Ant-Man joue actuellement le meilleur basket de sa carrière et est en route pour remporter sa toute première série avec les Wolves. Et pour le Game 4 à Phoenix dimanche soir, Edwards va débarquer avec le balai au Footprint Center.

“Je n’ai jamais été dans cette situation (avec la possibilité de conclure une série, ndlr.). Je ne sais pas à quel point c’est dur. Tout ce que je peux faire, c’est jouer mon jeu, et être prêt avec mes gars pour gagner. Je n’ai pas encore gagné la moindre série de Playoffs, j’ai été éliminé à deux reprises, donc j’ai soif de victoire.”

Un bon cran au-dessus de l’arrière des Suns Devin Booker dans cette série, Anthony Edwards tourne à 28 points, 7,7 rebonds, 6,3 passes et 2,2 interceptions de moyenne à 49% au tir, 37% à 3-points et plus de 90% aux lancers-francs. Des chiffres de superstar, auxquels il faut ajouter cette capacité à transcender son équipe à travers des actions estampillées “ANT”, comme lorsqu’il a trashtalké Kevin Durant himself après plusieurs gros shoots dans le Game 1.

Pas de doute, Anthony Edwards est prêt à prendre le pouvoir. Jusqu’où ira-t-il dans cette campagne de Playoffs ?

__________

Source texte : SVP ESPN