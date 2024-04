Dominateurs tout du long, les Wolves s’imposent à Phoenix sans trembler derrière le nouveau gros match d’Anthony Edwards (36 points). Minnesota n’est plus qu’à une victoire du prochain tour, les Suns à une défaite des vacances.

Pour la feuille de stats maison de cette nouvelle victoire de la meute, c’est ici.

Le principe est simple pour les Suns. Interdiction formelle de perdre cette nuit sous peine de se retrouver à 0-3. On connait la formule : aucune équipe NBA n’a jamais retourné un déficit de trois matchs en Playoffs. C’est le signal systématique des vacances à venir, même si rien n’est jamais terminé avant le dernier coup de sifflet bien sûr.

Pour ce match capital, l’important est de bien entamer et on peut dire que Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards n’avaient pas manqué le réveil. Les deux leaders de Minny enchainent les paniers, tandis que notre Rudy Gobert national profite des problèmes de vue du corps arbitral.

Minnesota débute fort et trouve une menace inattendue dans le camp adverse. Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal ? Non, Eric Gordon ! Avec le forfait de Grayson Allen, l’arrière obtient des minutes supplémentaires et il s’en sert. Le vétéran score 10 points en 3 minutes pour garder les siens dans le match ! Minnesota conserve les commandes de la rencontre mais doit gérer un problème : les fautes. Naz Reid, Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns ont tous pris deux fautes dès le premier quart-temps.

Towns sur la touche, c’est Anthony Edwards qui se charge de garder les siens en tête. Kevin Durant commence lui aussi à trouver ses marques en face, les cadres de Phoenix tiennent comme ils peuvent. Un run du duo Conley – Edwards permet néanmoins aux loups de rentrer à la pause avec un petit avantage (59-53) mais tout reste ouvert pour la suite.

Le retour des vestiaires va marquer la fin des ambitions de Phoenix. Mike Conley (encore lui) et Karl-Anthony Towns lancent les grandes manœuvres. Phoenix continue de nous livrer une bouillie de basket et se fait punir. Nickeil Alexander-Walker, pourtant maladroit en première période, ne rate plus un tir de loin. Rudy Gobert poursuit son chantier dans la raquette. Minnesota place un 20-6 qui met les Suns dans les cordes. On sent clairement une équipe qui joue les Playoffs et une autre qui se demande un peu ce qu’elle fait là. Aucun sentiment d’urgence du côté de Phoenix, plus l’impression qu’on a mis des joueurs les uns à côté des autres et que ça fait une semaine qu’ils se connaissent. Bref, +22 pour Minnesota alors qu’on attaque le money time. Suspense terminé ?

Pas totalement car les Suns vont s’autoriser un petit baroud d’honneur derrière un barrage de 3-points, histoire de diviser par deux leur déficit. Malheureusement pour les Cactus, Anthony Edwards veille au grain. Ultra-agressif, il attaque sans cesse la raquette de Phoenix et les problèmes de faute des Suns l’envoient systématiquement sur la ligne. Ant-Man se goinfre et Minny conserve son matelas au tableau d’affichage. La fin de match est marquée par l’expulsion de Josh Okogie, coupable d’une vilaine faute dans les airs sur Rudy Gobert.

Sans trembler, Minnesota l’emporte à Phoenix et se retrouve à 3-0 dans la série. Petit point historique original : c’est la première fois que les Wolves mènent 3-0 en Playoffs dans leur histoire. Ce qui signifie qu’un sweep dans les prochains jours serait aussi une première. Alors qu’on s’attendait à une série disputée, les Wolves vont-ils éteindre la lumière chez les Suns dès le prochain match ?

