Quel match de folie pour conclure une nuit tout simplement incroyable ! Alors que les Lakers semblaient avoir le match en main, les Nuggets ont réalisé une remontée fantastique, conclue par le buzzer beater de Jamal Murray.

Après un premier match logiquement dominé par les Nuggets, on se demandait un peu à quoi allait ressembler la réponse des Lakers. Ni une, ni deux, les Angelinos ont emballé le match avec une entame de gala. D’Angelo Russell fait taire les critiques à coup de 3-points, LeBron James montre l’exemple en défense et nous sort des passes d’un autre monde pour son pote Anthony Davis qui score à foison.

LEBRON JAMES BLOCK.

En face, Denver n’est pas dans son assiette et il faut un gros chantier de Nikola Jokic (en double-double dès le premier quart-temps) et l’adresse de Michael Porter Jr. pour garder les hommes du Colorado dans le match. L’adresse à 3-points des Lakers fait une énorme différence, même si les premières rotations permettent à Denver de recoller un peu. L.A. ne tend pas l’autre joue et le Big 3 repart de plus belle. Anthony Davis fait une première mi-temps de MVP en puissance, LeBron James fait le show, D-Lo ne rate aucun tir. +15 Lakers à la pause et la Ball Arena est sans voix.

Au retour des vestiaires, Davis continue son entreprise de démolition. Les Nuggets peuvent néanmoins toujours espérer. L’attaque des Lakers se fige, les problèmes de faute d’AD arrivent au pire des moments. Kentavious Caldwell-Pope met Prince sur un énorme poster, la salle commence à se réveiller et ça chauffe autour des Lakers. D’Angelo Russell et LeBron ont beau sauver les meubles, les Lakers sont passés de +20 à +10 et le suspense est entier avant le money time.

On s’en doutait un peu mais le momentum avait déjà commencé à tourner en fin de troisième quart-temps. Denver continue donc de pousser derrière un Nikola Jokic glouton (27 points, 20 rebonds et 10 passes) et L.A. a toutes les peines du monde à tenir. Il faut un LeBron James stratosphérique pour garder les Lakers en tête. Le King enchaine deux gros tirs primés pour donner de l’air aux siens mais Murray (enfin en vie dans ce match) puis Jokic répondent. LeBron James redonne trois longueurs d’avance à L.A. mais Porter Jr. égalise sur un tir du parking bien clutch.

La fin de match est marquée par plusieurs échecs pourtant bien ouverts côté Lakers. LeBron himself a l’occasion d’aller remettre les siens en tête à quelques secondes de la fin mais son tir touche le cercle. Jamal Murray a la dernière possession et ne manque pas l’occasion de faire tomber ses rivaux angelinos.

Victoire de dingue des Nuggets, qui reviennent de l’enfer pour rester invaincus à domicile. Pour les Lakers, c’est un véritable cauchemar et toutes les planètes semblaient alignées pour aller chercher ce 1-1. C’est une défaite qui risque de faire très mal dans les têtes californiennes. Si le Big 3 a été phénoménal globalement, le reste de l’équipe n’a pas suivi et Darvin Ham va devoir trouver les mots pour remobiliser son groupe avant un Game 3 décisif.