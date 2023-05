Ça y est, on connaît la première des deux affiches des Finales de Conférence. Nuggets vs Lakers, Denver contre Los Angeles, Nikola Jokic et Jamal Murray face à Anthony Davis et LeBron James. Le programme complet de la série, c’est juste en dessous.

*si nécessaire

On vous laisse vous organiser pour ne rien rater de ces Finales de Conf !

The Western Conference Finals between the Denver @nuggets and Los Angeles @Lakers will tip off on Tuesday, May 16 at 8:30 PM ET on ESPN.

Full series schedule ⬇️ pic.twitter.com/EAbfxoae7l

— NBA Communications (@NBAPR) May 13, 2023