Officiel, les Nuggets affronteront les Lakers en Finale de Conférence

La victoire des Lakers cette nuit a permis aux Angelinos de valider le billet pour la Finale de Conférence Ouest. Les Purple and Gold y retrouveront les Nuggets, qualifiés depuis hier et leur victoire face aux Suns.

Nuggets – Lakers, c’est pas forcément l’affiche que tout le monde voyait mais c’est plutôt logique vu la dynamique des deux équipes sur ces Playoffs 2023. Denver et L.A. c’est aussi des retrouvailles car les deux équipes s’étaient affrontés dans la bulle d’Orlando en 2020 avec une victoire de LeBron James et sa bande, champions NBA peu après. Trois ans plus tard, les choses ont bien changé. Nikola Jokic et les siens sont désormais aux commandes de la Conférence Ouest et ce sont les Lakers qui arrivent dans la peau de l’outsider.

🚨 OFFICIEL : NUGGETS – LAKERS EN FINALE DE CONFÉRENCE !! pic.twitter.com/JFPKQJ4DPM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2023

Que pronostiquer sur cette série ? Le collectif des Nuggets, la forme flamboyante de Nikola Jokic et le vécu de Denver seront des atouts précieux pour les chercheurs d’or. Si L.A. a dû bricoler son effectif toute la saison, les Angelinos peuvent quand même s’appuyer sur une excellente dynamique, une solidité à toute épreuve à domicile (6-0 en Playoffs), deux stars en puissance et en forme, sans oublier des roles players capables de jouer les facteurs X.

Cela s’annonce une série serrée, les deux équipes n’ont d’ailleurs pas pu se départager durant la régulière, chacune restant maître de son terrain (2-2).

Les Nuggets veulent montrer qu’ils ont enfin les épaules pour remporter un titre, LeBron James et les siens souhaitent revenir sur le toit du monde trois ans après leur dernier sacre, mais il ne pourra en rester qu’un.