Preview de la série Lakers – Nuggets : c’est l’histoire d’un King, d’un Joker, d’un Canadien et d’un monosourcil qui…

Ding dong, c’est l’heure de l’avant-dernière preview des Playoffs 2020. Eh oui, déjà. Alors que le Heat domine les Celtics dans la Conférence Est, les Lakers et les Nuggets sont sur le point de débuter leur série ce vendredi. Zoom sur les forces en présence.

Au premier abord, cette série entre Los Angeles et Denver ressemble à un gros duel entre deux des meilleurs duos de la NBA. LeBron James et Anthony Davis d’un côté, on ne les présente plus, Nikola Jokic et Jamal Murray de l’autre. Le Joker fait partie des grands acteurs de ces Playoffs 2020, lui qui s’amuse avec la concurrence actuellement, tandis que le meneur canadien des Nuggets a pris une nouvelle dimension en enchaînant les performances complètement folles, avec notamment un match à 40 pions face aux Clippers lors du Game 7 de la demi-finale de Conférence. Ces quatre-là possèdent les clés de la série, mais cette dernière dépasse largement le cadre du duel à deux-contre-deux. Le coach Frank Vogel l’a dit, les Lakers vont pouvoir retrouver un style de jeu plus traditionnel étant donné le profil de l’adversaire. Pas de small ball à outrance en face, mais un pivot dominant qu’il faudra limiter. On devrait ainsi revoir les pivots californiens JaVale McGee et Dwight Howard, qui vont tenter – avec l’aide aussi d’Anthony Davis – d’user Jokic après avoir passé la série précédente sur le banc. Les Lakers ont le casting pour réduire l’impact du Joker, qui est évidemment à la base du jeu collectif de Denver à travers ses qualités offensives et ses caviars venus de l’espace. Ce sera peut-être une série pour Jamal Murray du coup, même si ça s’annonce pas facile pour lui non plus vu à quel point la défense des Angelinos est locked-in.

En parlant de défense, les Nuggets ont clairement step-up depuis le début des Playoffs. On parle beaucoup de Jokic et de Murray, à juste titre, mais Denver n’aurait pas remonté un double déficit de 3-1 sans une meilleure intensité défensive. Le retour de Gary Harris durant la série contre Utah a notamment été un tournant, mais les hommes de Mike Malone ont-ils les moyens de ralentir un Anthony Davis dans la peinture et un LeBron James en mode locomotive ? Pas sûr. Globalement, les Lakers ont vraiment trouvé leur rythme des deux côtés du terrain après des performances offensives assez inquiétantes dans la bulle. AD et LBJ évoluent à leur niveau, et le supporting cast fait le taf avec Rajon Rondo, Alex Caruso, Kyle Kuzma et Cie. Un petit Will Barton en plus ferait sans doute du bien aux Nuggets, lui qui est capable de peser en attaque comme en défense, mais y’a peu de chances que l’extérieur de Denver participe à la fête si l’on en croit les dernières nouvelles. Sa présence serait d’autant plus utile qu’elle permettrait aux Nuggets de renforcer leur rotation après deux séries fatigantes en sept matchs. En face, les Lakers squattent la piscine de leur hôtel depuis une semaine maintenant et semblent atteindre leur pic de forme au meilleur moment, même s’ils ont pris la mauvaise habitude de lâcher le premier match de leur série. Pour ces différentes raisons, les favoris évolueront en Purple & Gold dans cette Finale de Conférence. De plus, LeBron James et ses copains ont remporté trois des quatre confrontations en saison régulière, dont une juste avant le All-Star Break dans l’un des plus beaux matchs de l’année. Pour vous chauffer, n’hésitez pas à faire un tour sur le League Pass à la date du 12 février.

Après avoir remonté deux fois un déficit de 3-1, les Nuggets peuvent-ils créer un nouvel exploit face à la meilleure équipe de l’Ouest en saison régulière ? Ça s’annonce tendu, surtout avec un LeBron qui prend Denver très au sérieux. Mais on peut compter sur les hommes de Mike Malone pour tout donner jusqu’au bout.

Le programme de la série

Game 1 : Lakers – Nuggets, dans la nuit de vendredi 18/09 à samedi 19/09, à 3h.

Game 2 : Lakers – Nuggets, dans la nuit de dimanche 20/09 à lundi 21/09, à 1h30.

Game 3 : Nuggets – Lakers, dans la nuit de mardi 22/09 à mercredi 23/09, à 3h.

Game 4 : Nuggets – Lakers, dans la nuit de jeudi 24/09 à vendredi 25/09, à 3h.

Game 5* : Lakers – Nuggets, dans la nuit de samedi 26/09 à dimanche 27/09, à 3h.

Game 6* : Nuggets – Lakers, dans la nuit de lundi 28/09 à mardi 29/09, horaire à déterminer.

Game 7* : Lakers – Nuggets, dans la nuit de mercredi 30/09 à jeudi 01/10, horaire à déterminer

*si nécessaire