Preview de la série Lakers – Rockets : si vous kiffez les oppositions de styles, vous allez kiffer cette série

Il y a sept mois, quasiment jour pour jour, les Rockets version miniball remportaient une victoire référence sur le parquet du leader de l’Ouest, les Los Angeles Lakers. Aujourd’hui, les deux équipes se retrouvent en demi-finale de conf’ pour une opposition de styles qui s’annonce particulièrement épique. Allez, preview.

On le sait, en Playoffs, tout est question de matchups et d’ajustements. Si le coach des Rockets Mike D’Antoni est loin d’être réputé pour ses capacités à s’adapter, son équipe va quand même offrir un défi assez singulier aux Lakers. Avec leur miniball, les Fusées représentent un adversaire pas comme les autres. Pas un intérieur de métier sur le terrain, ça dégaine de partout, deux anciens MVP dans l’effectif, et une équipe qui semble capable de tout. Un soir, les Texans peuvent paraître imbattables quand ils sont en réussite offensivement et locked-in en défense, et le suivant y’a moyen de se dire WTF en les voyant jouer. Parce que oui, c’est un peu les montagnes russes à Houston, et la série contre Oklahoma City a permis de voir les deux visages des Fusées. Celui qui nous donne envie de croire en ces Rockets version miniball, et celui qui nous donne envie de définitivement rayer Houston de la liste des candidats crédibles au titre. Si cela a suffi pour décrocher la qualification face au Thunder, il faudra vraiment limiter les trous d’air face aux Lakers sous peine de se faire corriger. Car avec LeBron James et Anthony Davis dans le camp adverse, autant dire que la marge d’erreur se réduit fortement.

Justement, parlons un peu d’Anthony Davis. S’il y a bien un mec qui doit poser son empreinte sur la série, c’est lui. James Harden et Russell Westbrook sont également attendus au tournant, et LeBron fera du LeBron, mais AD doit se comporter en patron, tout simplement car Houston n’a pas les armes pour défendre sur lui. Certes, à l’image des Lakers, les Rockets sont solides défensivement sur ces Playoffs, certes ils ont des gars comme P.J. Tucker et Robert Covington qui pèsent de ce côté-là du terrain. C’est polyvalent, ça se bat, ça switche, sauf qu’on parle d’un énorme talent de 2m08, capable de tourner en 35 points et 12 rebonds sur cette série. Il faut s’attendre à de grosses stats de la part du monosourcil, potentiellement repositionné pivot vu le matchup. Y’a moyen que des intérieurs comme JaVale McGee et Dwight Howard soient moins utilisés sur cette série afin de mieux correspondre au jeu proposé par les Rockets, qui vont eux vivre ou mourir avec leur miniball. L’ailier Kyle Kuzma pourrait ainsi jouer un rôle important dans cette opposition, lui qui devra apporter un soutien offensif derrière LeBron et AD tout en étant solide défensivement. Beaucoup d’aspects intéressants à suivre donc. Les Lakers vont tenter de profiter de leur avantage de taille global pour dominer au rebond et compenser la différence potentielle au niveau des shoots à 3-points, les Rockets auront besoin d’un Russell Westbrook qui monte en puissance pour espérer rivaliser, et chaque équipe voudra imposer son basket pour dominer la série.

Deux équipes, deux styles, deux façons de jouer à la balle orange, mais une seule série de Playoffs pour les départager. Clairement, ce Lakers – Rockets s’annonce excitant, voire même imprévisible. Los Angeles partira dans le costume de favori, les Fusées sortant d’une série usante contre le Thunder, mais LeBron et ses potes savent que les Texans représentent un danger.

