Best of des actions clutch du premier tour : pour info, cette vidéo est sponsorisée par Luka Doncic

La NBA nous sert un petit encas avant les matchs de ce soir, c’est parti pour le best of des moments clutch de ce premier tour de Playoffs. L’occasion parfaite pour se rappeler que Luka Doncic n’a que 21 ans et gagne des matchs au buzzer contre les Clippers, au cas où on l’aurait oublié.

C’est le genre de petite vidéo bien sympathique qui permet de faire un petit bilan sur les grands bonhommes du premier tour des Playoffs. Ce best of des moments décisifs nous offre donc son lot de shoots incroyables et de séquences défensives parfaites, mais aussi… de grosses pertes de balle bien crades au moment de gagner le match, n’est-ce pas Garrett Temple et Donovan Mitchell ? Car oui, moment clutch = moment décisif, et lorsqu’on rate son dribble ou que l’on se ramasse la gueule sur le parquet dans ces instants cruciaux, eh bien ça se voit encore plus. La NBA a donc pris le soin d’intégrer la fin de match WTF entre les Nuggets et le Jazz lors du Game 7. Mais pas d’inquiétude, cette vidéo n’est pas une compil’ Vidéo Gag, ce sera donc l’occasion de se refaire le buzzer beater de Luka, mais aussi l’affrontement démentiel entre Jamal Murray et Spida (car oui, malgré sa petite incartade, il a été très clutch), et les duels entre Rockets et Thunder. Certains ont envoyé du gros contre, d’autres du gros shoot, en tout cas, il y a eu de la brouette de sortie. On a pu apprécier nos Games 7 et leurs moments cruciaux en direct, eh bien c’est le moment de tout remater, car il faut profiter des bonnes choses.

On vous laisse admirer les moments les plus chauds du premier tour, qui se regardent bien en sirotant un café pendant la pause. Attention à ne pas s’étouffer devant le contre de James Harden par contre, il pourra en choquer plus d’un.