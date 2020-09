Les Raptors miraculés après avoir été menés 2-0 : attention, la dernière fois que c’est arrivé, ils ont fini champions NBA

Dans un match décisif qui leur semblait hors de portée, les Raptors ont réussi à arracher une victoire inespérée grâce à un buzzer beater d’OG Anunoby. Un mirage dans une série largement dominée par les Celtics ou un tournant qui peut totalement relancer les Dinos ? L’avenir répondra à cette question mais en tout cas, ça rappelle quelques souvenirs.

Est-ce que l’on est en train de dire que les Raptors sont partis pour réaliser le back-to-back alors qu’on les voyait rentrer à la maison d’ici la fin de semaine il y a moins de 24 heures ? C’est le genre de conclusions hâtives qu’on aime bien ici, mais pas vraiment. Reste que ce match, encore une fois complètement fou mais on commence à avoir l’habitude cette année, marque un sacré parallèle avec la série contre les Bucks de l’an dernier. Flashback en mai 2019, dans un monde sans pandémie mondiale, où la NBA n’a pas encore besoin de se confiner chez Mickey pour vivre son épilogue. Les Raptors sont menés 2-0 par les Bucks du MVP Giannis Antetokounmpo, très solides à la maison, et retournent à Toronto pour un match déjà décisif dans ces Finales de Conférence Est. Les hommes de Nick Nurse vont alors livrer une bataille collective intense pour arracher une première victoire, 118 à 112, après deux prolongations. Plus de 50 minutes de temps de jeu pour Kawhi Leonard et Pascal Siakam, et une défense de très haut niveau pour forcer Giannis à livrer l’un de ses pires matchs des deux dernières années.

Un tournant monumental dans cette série puisque les Raptors remporteront les trois matchs suivants pour décrocher une place en Finales NBA puis une bague de champion. Cette nuit, les Dinos sont passés à 0,5 seconde et un tir d’être menés 3-0, et doivent leur salut à ce shoot d’OG Anunoby. Le momentum passe donc du côté des hommes de Nick Nurse et la suite de la série nous permettra de confirmer, ou non, ce parallèle avec la série contre les Bucks l’an dernier. Reste que face à Milwaukee, Toronto avait proposé une copie très solide avec un match XXL du duo Leonard – Siakam, tout en faisait vivre un cauchemar à Giannis et Khris Middleton. Le constat est différent sur ce Game 3 où cette victoire, qui relève du miracle, permet aux copains de Kyle Lowry de garder la tête hors de l’eau après un braquage dans un match globalement dominé par les Celtics. Ce finish hors normes ne doit donc pas faire oublier les maux des Raptors depuis le début de cette série. Mis à part un Kyle Lowry en mode patron, la fébrilité offensive des Canadiens a de quoi inquiéter face à des Celtics que l’on sent plus aptes à passer la vitesse supérieure en attaque. On scrutera donc la réaction de ces derniers lors du prochain match. Bien conscients de leur erreur fatale sur cette remise en jeu, les hommes en vert avaient, en plus, la possibilité de tuer le match à plusieurs reprises. Volonté de se rattraper d’un côté et boost de moral après un début de série difficile de l’autre, l’issue du Game 4 pourrait nous apporter les clés de cette série et relancer définitivement le champion en titre… ou l’enfoncer.

OG permet à toute la Raptors Nation d’y croire encore, et ce scénario rappelle étrangement les Playoffs de l’année dernière côté Toronto. Mais avant de penser plus loin, focus sur le Game 4 d’abord, que les Dinos feraient mieux de remporter sous peine de se retrouver vraiment dos au mur.