Le buzzer beater d’OG Anunoby analysé à la loupe : retour sur une action de folie, en mode plaquette

C’est peut-être la plus grosse action de ces Playoffs 2020 dans la bulle de Mickey. Alors que les Raptors étaient sur le point d’être menés 3-0 dans leur série face aux Celtics, OG Anunoby a sorti un buzzer beater venu de l’espace pour donner une victoire inespérée aux siens. Ça méritait qu’on sorte la plaquette pour analyser tout ça.

# Une ultime possession à -2

Daniel Theis pensait avoir offert la victoire aux Celtics, lui qui a lâché un dunk à deux mains suite à un véritable caviar de Kemba Walker. Cette action a donné un avantage de 103-101 à Boston avec seulement 0,5 seconde au chronomètre. Autrement dit, ça semblait cuit pour les Dinos. Mais en 0,5 seconde, beaucoup de choses peuvent se passer. Et surtout, 0,5 seconde, ça permet de tirer un vrai shoot, et ça n’oblige pas les Raptors à tenter un alley-oop ou un tip-in, les seules possibilités quand l’horloge indique moins de 0,3 (coucou Trent Tucker).

# Les joueurs sur le terrain

Les deux équipes ont leur cinq traditionnel sur le terrain pour cette dernière possession, à une exception près. Nick Nurse aligne Fred VanVleet, Pascal Siakam, OG Anunoby et Marc Gasol, avec Kyle Lowry à la remise en jeu. Côté Celtics, on retrouve logiquement Jaylen Brown, Jayson Tatum, Daniel Theis et Marcus Smart sur le parquet, tandis que Kemba Walker, petit et pas réputé pour sa défense, est remplacé par Tacko Fall. Changement logique de la part de Brad Stevens, qui veut utiliser la très grande taille de Tacko (2m26 le bonhomme) pour gêner la remise en jeu de Lowry.

# Les Celtics en défense de zone

La tactique défensive des Celtics sur cette ultime possession, c’est la défense de zone. Comme son nom l’indique, chaque joueur défend une zone et l’adversaire qui arrive dans sa zone. Pas d’homme-à-homme donc, où chaque défenseur suit son gars à la culotte. On voit Marcus Smart défendre au niveau de la ligne à 3-points face au panier, ce qui représente sa zone. Fall reste évidemment en face de Lowry pour gêner la remise en jeu, ce qui laisse Daniel Theis, Jayson Tatum et Jaylen Brown à l’intérieur de la ligne à 3-points.

# Le système offensif des Raptors

Au moment de la remise en jeu, Marc Gasol pose un premier écran pour Fred VanVleet, parti derrière la ligne à 3-points pour se rapprocher de la raquette avant d’essayer de se démarquer. Le pivot espagnol pose ensuite un deuxième écran face à la ligne de fond (pindown) pour tenter de libérer Pascal Siakam, qui ressort derrière l’arc. Pendant ce temps-là, on a OG Anunoby qui traverse la baseline d’un côté à l’autre pour se retrouver dans le corner opposé, complètement seul.

# La mésentente

WTF, mais comment OG Anunoby peut-il se retrouver à ce point démarqué ? Visiblement, y’a eu un fail de communication dans le camp Celtics. Quand Fred VanVleet rentre à l’intérieur de la ligne à 3-points, Marcus Smart le lâche logiquement étant donné que FVV sort de sa zone, mais on voit alors Daniel Theis et Jayson Tatum se focaliser tous les deux sur VanVleet, alors que Tatum était initialement sur Anunoby et Theis sur Gasol. Visiblement, en regardant la vidéo, on aperçoit en début de possession Tatum signaler le mouvement d’OG, qui se balade ligne de fond tel un filou pour se mettre dans le corner, à l’abri des regards. Problème, une erreur d’inattention va plomber Boston. Smart prend comme prévu la couverture de Spicy P, qui sort à l’extérieur de la ligne à 3-points, tandis que Jaylen Brown défend sur Marc Gasol dans sa zone pour protéger prioritairement la raquette. Anunoby est alors esseulé. Brown fait tout ce qu’il peut pour sortir sur lui au moment de la magnifique passe de Kyle Lowry. Un poil trop tard, OG peut shooter et crucifier les Celtics, gardant ainsi les Raptors en vie.

« C’est une putain de honte cette fin de match. C’était juste terrible » a déclaré Jaylen Brown via ESPN, en mode Didier Drogba. « Il y a eu un manque de communication sur la couverture. C’est tout. Ils ont réalisé une action remarquable à la fin. Anunoby s’est faufilé le long de la ligne de fond, nous devons mieux communiquer. En tant qu’équipe, ça ne peut pas arriver. On n’a pas réussi à le repérer assez vite, et il a obtenu un shoot ouvert. » Puis Jayson Tatum a ajouté via masslive.com : « Smart m’a fait signe de prendre VanVleet, donc OG coupe, et j’ai pris le gars suivant. Nous n’avons pas communiqué. Ce n’est pas la faute d’une personne en particulier. »

OG ANUNOBY AU BUZZEEEEEEEEEEEEEEER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/npNoVBTpdL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 4, 2020

Les Celtics ont chié dans la colle sur cette ultime possession parfaitement exécutée par les Raptors. On ne le sait pas encore, mais cette action sera peut-être synonyme de tournant dans cette série. Ce qu’on sait par contre, c’est que les champions en titre avaient absolument besoin de cette victoire. Et OG a enfilé le costume de héros.