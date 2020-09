Chauncey Billups intéressé par un poste de head coach : ça tombe bien, en ce moment y’a des sièges de libre

Mr. Big Shot pourrait bien devenir bientôt Mr. Big System. Le MVP des Finales 2004 avec les Pistons serait apparemment chaud pour trouver un banc NBA, pas en tant que role player en bout de rotation comme aux Clippers, mais bien comme head coach. Après Steve Nash chez les Nets, c’est un autre grand meneur qui pose sa candidature, on attend impatiemment celle de Jose Calderon.

Avis à ceux qui se sont hypés hier pour l’arrivée de Steve Nash sur le banc des Nets, vous allez vous régaler tout l’été. La valse des coachs ne fait que commencer en NBA, et un nouveau nom vient se rajouter à la longue liste de coachs inscrits à Pole Emploi. Selon Chris Haynes de Yahoo! Sports, Mr. Big Shot serait intéressé par un poste de head coach dans la Grande Ligue. Vus les bancs vacants cette année, c’est le bon moment pour se montrer. L’actuel consultant chez ESPN serait chaud pour un rendez-vous avec la conseillère d’orientation du collège de la NBA pour préparer un changement de voie. Après avoir longtemps exprimé son envie de devenir général manager d’une franchise, Billups se serait finalement décidé à chercher un banc libre dans une NBA qui donne de plus en plus leur chance aux coachs rookies, comme l’arrivée du Canadien à Brooklyn le démontre. Les Pelicans, les Pacers, les Bulls, les Sixers et potentiellement les Rockets (Mike D’Antoni arrive en fin de contrat) sont en dèche de patron, et selon les sources de Chris Haynes, certaines équipes auraient commencé à étudier le profil de l’ami Chauncey.

Car le King of Park Hill a une réputation qui pourrait lui permettre de trouver une équipe, et ce plutôt rapidement. Leader sur le terrain et dans les vestiaires, il a toujours mené ses équipes comme un vrai patron, en témoigne une distinction reçue lorsqu’il était encore joueur. En 2012, les GM de la Ligue l’avaient élu « joueur actif qui ferait le meilleur coach », tant il était déjà reconnu pour ses qualités de meneur d’hommes. À l’époque, cette distinction paraissait anecdotique puisque l’intéressé avait clairement spécifié qu’il ne se voyait pas comme head coach lorsqu’il serait retraité. Mais les temps ont changé, et Billups se verrait bien annoncer des systèmes en sortie de temps-mort. Va-t-il les annoncer pour James Harden ou pour Zach LaVine, l’avenir nous le dira, mais on espère pour lui qu’il trouvera son bonheur. Après tout, même s’il n’a pas d’expérience en tant qu’entraîneur, c’est un meneur cinq fois All-Star, MVP des Finales face à Shaq et Kobe, qui a connu le rôle de star ainsi que de role player et qui communique très bien. Chauncey Billups est un monsieur qui connait le basket, avec une intelligence des deux côtés du terrain et assez intelligent pour rentrer des gros tirs décisifs dans les dernières secondes d’un match. La question est de savoir s’il pourra transmettre son expérience à ses joueurs.

Il y a donc un nouveau cow-boy qui vient d’arriver dans la ville des coachs NBA. Chauncey Billups lance des regards à la John Wayne et se tient prêt à dégainer son CV à tout moment pour prendre la place d’un autre entraîneur en recherche de contrat. Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde, cette ville est trop petite pour tous ces cow-boys du ballon orange mais on sait que le natif des Rocheuses dégaine vite.

