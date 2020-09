Best of des meilleurs crossovers du premier tour : quand Trey Burke veut pousser la ressemblance avec Allen Iverson jusqu’au bout

La NBA nous propose de retrouver le meilleur des crossovers de ce premier tour dans la bulle. La NBA a apparemment aussi un peu oublié ce qu’était vraiment un crossover, mais on prend quand même.

Pas de Kyrie, de Steph’ Curry, de Trae Young, de Ja Morant ou même de Jamal Crawford dans ce premier tour alors forcément la NBA a un peu galéré à trouver des cross’ digne de ce nom. Résultats : une vidéo « Best Of Crossovers » qui ressemble plus à un fourre-tout de moves sympas avec le ballon. Mais on ne va pas bouder notre plaisir et on vous propose donc de retrouver les reverses supersoniques de LeBron, un step-back d’escroc de Jordan Clarkson, un petit euro-step made in Slovenia de Luka et un joli petit cross de Trey Burke sur Kawhi qui nous rappelle une nouvelle fois que le meneur de Dallas avait des posters d’Allen Iverson en guise de papier peint. Petit coucou à Al Horford apparemment ciblé par les Sixers, et surtout à Dennis Schröder et KCP, pas passés loin de l’entorse de la cheville contre James Harden et C.J. McCollum. Ça a moins de saveur sans la réaction d’une salle remplie, mais le geste est validé.

Un joli petit cadeau-souvenir de ce premier tour chez Mickey par la NBA. Toujours bon de rappeler que LeBron a 35 ans devant ce genre d’images.