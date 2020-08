Le best of de la semaine 2 in ze bulle : ce sont les jeunes qui s’éclatent le plus à Disney, il fallait s’y attendre

Alors que les Playoffs se rapprochent à grands pas, la NBA nous propose un retour sur le gratin de la deuxième semaine des matchs chez Mickey. Allez, que ce soit avec le café, à midi ou en 2024, mouillage de nuque requis pour ne pas se briser une vertèbre, parce que ça envoie quand même du très lourd.

On ne savait pas que Walt Disney avait ouvert une usine à caviar en parallèle de ses parcs d’attraction. Et une usine qui tourne particulièrement bien depuis une quinzaine de jours. La semaine dernière, elle a même passé un cap en matière de production que ce soit qualitativement comme quantitativement. L’employé responsable de cette hausse soudaine ? Un jeune venu de Slovénie, qui faisait déjà des miracles en Europe. Son nom ? Luka Doncic. Le pire, c’est qu’il a fait des émules parce que tous les collègues ont eu envie de lui montrer qu’eux aussi ils savaient y faire. Ne cherchez pas la balle, parce que certains arrivent à la faire carrément disparaître.

Pour la suite, on resserre bien les lacets, on met du strap sur les chevilles, parce que le risque est élevé de les perdre devant le prochain best of. Bah oui, la NBA nous balance aussi les meilleurs crossovers, à base de changements de directions ultra rapides, de dribbles behind the back et de beaucoup d’autres choses très violentes qui devraient obliger YouTube à avertir son plus jeune public avant le début de la vidéo.

On prend maintenant de la hauteur, car c’est en haut que ça se passe. Petite pensée aux arceaux de chez Mickey, qui n’ont pas été ménagés durant cette deuxième semaine d’hostilités. Zion, Jusuf, Russell, Giannis, tout le monde s’en est donné à coeur joie quand il a fallu fracasser le panier. Et ça fout le seum, car on remarque que même chez Mickey, la gravité n’est toujours pas un problème pour certains Marsupilamis présents en Floride.

Enfin, on pense aux petits flemmards qui veulent la crème de la crème en condensé. Et aussi aux personnes qui se veulent se mater ça en despi au bureau entre deux mails. Allez, le meilleur de ces trois vidéos réunies en une seule. Attention, là c’est douche obligatoire avant de cliquer sur play. Si ça propose ce genre de moves à une semaine des Playoffs, on va se régaler en deuxième quinzaine d’août.



Avec tout ce qu’on vous lâche ici, interdiction de se plaindre. Que vous soyez fans de vista, de fractures de chevilles, de décollage direction l’arceau, ou bien des trois réunis, vous trouverez forcément votre bonheur. Parfait pour commencer la semaine, ce genre de mix. Et confirmation aussi que jouer chez Mickey ne freine pas la créativité des joueurs, bien au contraire.

Source texte : YouTube NBA