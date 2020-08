Les équipes éliminées de la course aux Playoffs sont priées de partir très vite : allez, un dernier match, une douche et ça dégage

Pendant que la course aux Playoffs bat son plein à l’Ouest, il y a des équipes dans la bulle qui sont d’ores et déjà hors jeu. Les Kings, Pelicans et Wizards n’ont plus rien à jouer chez Mickey et sont priés de plier bagage très rapidement après leur dernier match. Parce que Disney World, c’est pas un camp de vacances.



La NBA a décidé de ne pas faire dans la dentelle quant aux mesures de sécurité liées au virus. Chaque équipe éliminée de la course au tournoi play-in devra partir le jour de son dernier match. Une douche, un dernier repas et direction le bus pour l’aéroport. Un peu sec comme mesure mais Adam Silver n’a pas le temps ni l’argent de tergiverser. Il n’y a toujours pas de cas de COVID-19 dans la bubulle et il faut que ça continue comme ça, donc on ne prend pas de risque. Moins il y a d’équipes présentes, moins il y a de risques, CQFD. Et puis bon… on ne va pas se mentir, la NBA aimerait bien économiser un peu d’argent sur les logements. Parce que 300 joueurs dans des hôtels pendant plusieurs mois, ça fait une addition un peu épicée. Pour rappel, la bulle va coûter environ 150 millions de dollars à la Ligue. Alors si elle peut économiser dix balles, c’est toujours ça de pris.

Yahoo Sources: NBA teams that have been mathematically eliminated on or before Aug. 12 will depart campus immediately after their final game has ended. Following game, teams will shower in designated rooms at the Coronado Springs Resort, receive meal and take team bus to airport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 10, 2020

« Sources Yahoo : Les équipes qui seront mathématiquement éliminées le 12 août ou avant devront partir du campus immédiatement après leur dernier match. Après ce dernier, les joueurs prendront leur douche au Coronado Springs Resort, recevront un repas et se dirigeront vers le bus d’équipe qui les emmènera à l’aéroport. »

C’en est donc bientôt fini des Pelicans, des Wizards et des Kings dans la bulle. Triste bilan pour ces trois équipes chez Mickey. Sacramento était en bonne position derrière Memphis au moment de la reprise, mais l’espoir s’est vite estompé après trois défaites d’entrée et une commande Deliveroo foireuse, pour l’instant, ça fait une victoire pour cinq défaites, dur. Les Pels avaient eux la hype et le calendrier de leur côté pour accrocher le play-in, mais ça a vite déchanté. Zion obligé de quitter la bulle pendant la prépa, une défense qui en prend 140 contre les Kings, la messe était dite. Un bilan de 2-4 et un retour prématuré en Louisiane pour la bande à Brandon Ingram. Et maintenant, les Wizards. Bon, allez, on va pas tirer sur l’ambulance, arriver avec six victoires de retard, sans John Wall et Bradley Beal, c’était mission impossible. Zéro victoires pour six défaites, il n’y même pas eu d’espoir. Maintenant, il reste à savoir qui des Suns, des Spurs, des Blazers ou des Grizzlies rejoindront nos trois champions à l’aéroport vendredi prochain.

La NBA veut faire de la place dans les chambres et l’a bien fait comprendre. Les équipes éliminées de la course aux Playoffs vont devoir faire fissa pour plier bagage et rentrer à la maison, Adam Silver n’a pas le temps de niaiser. Allez, on espère que vous avez bien profité de ces trois équipes, car on ne les reverra pas avant… décembre ? Janvier ? On ne sait même pas quand est-ce-qu’on va les revoir en fait.

Source texte : Chris Haynes/Yahoo Sports