La course aux Playoffs : on annonce un sprint incroyable à l’Ouest, va falloir sortir la photo finish

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Let’s go ? Let’s go.

Les classements après les matchs de la nuit

Bonne opération du jour – Suns et Heat : difficile désormais d’évaluer les bonnes ou mauvaises opérations compte tenu du fait que les séries de Playoffs à venir se dérouleront sans véritable avantage pour les mieux classés. Néanmoins on note que le Heat a fait un pas de plus vers la quatrième place, alors qu’à l’Ouest c’est une toute autre salade pour les Suns puisque la sixième victoire en six matchs dans la bulle de Devin Booket ses sauces leur permettent de croire plus que jamais à un impensable exploit ce week-end. Est-ce qu’on y croit ? Franchement ? De plus en plus, parce qu’ils le mériteraient.

Mauvaise opération du jour – Thunder, Jazz, Pacers et Nuggets : on a parlé de la probable match-up de Playoffs entre le Heat et les Pacers, et plus qu’une mauvaise opération au classement c’est une première guerre psychologique que les joueurs de Nate McMillan ont perdu cette nuit face à ceux d’Erik Spoelstra. A l’Ouest le Thunder, le Jazz et les Nuggets manquent une occasion de se mettre bien, faudra pas notamment pas couiner du côté de Utah quand ça jouera les Rockets au premier tour.

Les affiches du soir

Magic-Nets

Spurs-Rockets

Sixers-Suns

Grizzlies-Celtics

Mavericks-Blazers

Kings-Pelicans

Wizards-Bucks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers