NBA Top 10 du jour : Chris Boucher a offert une entrecôte bien saignante à la défense des Bucks

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

Plus que quatre nuits de régulière à se fader avant le début des choses sérieuses mais certains cocos n’ont pas attendu pour tapisser de posters les chambres d’ados. Dédicace à Bam Adebayo qui monte en régime alors qu’un certain Anthony Davis a rappelé à la raquette des Nuggets le genre de freak qu’il était. Autre style pour se mettre en avant dans un Top 10 ? Marquer un panier malgré une prise de catch de Jimmy Butler, c’est signé Victor Oladipo et on se dit que si c’est T.J. Warren qui avait pris le tir la fin aurait probablement été différente. Oladipo catché par Buckets et Paul Millsap écrasé par le duo star des Lakers, voilà ce que ça fait d’avoir une détente sèche négative. Une bise également à un Chris Paul qui enverra des alley-oops jusqu’à la fin de sa vie, à un Devin Booker qui souhaite apparemment participer au Lillard Shooting Game et à un Kyle Kuzma clutch comme jaja, mais la médaille d’or de la nuit part cette fois-ci à ce bon vieux Chris Boucher, aussi à l’aise pour caler des posters que pour vous préparer un rumsteak sur mesure.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir 20h30 pour manger encore plus sale. Quel mois d’août bon sang, quel mois d’août.