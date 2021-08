NBA Top 10 du jour : Jaden McDaniels en Summer League ? Et pourquoi pas Leo Messi contre Brest ou Clermont pendant qu’on y est

Qui dit Summer League dit absence totale ou partielle de défense, et qui dit absence de défense dit gros highlights. Qui dit gros highlights dit Top 10 bien sûr, alors envoyez la sauce car les gamins ont la dalle.

#10 : Josh Primo n’empêchera pas les Spurs de perdre cette saison mais il est en tout cas capable d’empêcher des mecs d’aller au cercle et c’est déjà un bon point.

#9 : Cole Anthony n’empêchera pas le Magic de perdre cette saison mais il est en tout cas capable d’empêcher des mecs d’aller au cercle et c’est déjà un bon point.

#8 : énorme tir planche de Jaden McDaniels pour arracher la prolongation face aux Sixers de Wilt Chamberlain Paul Reed. Malheureusement insuffisant pour arracher la finale de cette Summer League mais Jaden et les Loups iront chercher le bronze face aux Pels, incroyable phrase s’il en est.

#7 : vous connaissiez Hassani Gravett ? C’est désormais le cas mais profitez-en car vus ne devriez pas le revoir de sitôt.

#6 : tiens, quand on parle de Wilt Chamberlain.

#5 : la dernière prouesse de Daniel Oturu avec les Clippers aura donc été de se faire postériser par Trent Forrest, pas sûr que ça se mentionne dans un CV.

#4 : Chimezie Metu est un grand malade, tu m’étonnes que tout le monde veuille le puncher.

#3 : Yves Pons a beau être un sacré freak, il n’empêche qu’il s’est pris de plein fouet toute l’école du pick and roll et du poster monténégrins dans les dents.

#2 : alors si les Kings se mettent à jouer comme les Clippers de 2015 il va très vite falloir embaucher du monde à la rédaction.

#1 : quelqu’un sait ce que Jaden McDaniels fout en Summer League ? C’est pour un pote.

La classe à Vegas comme dirait presque l’autre. On vous laisse gober ce Top 10 sans mâcher et nous on se retrouve… bah demain, même endroit même heure ?