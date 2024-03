Il s’en est passé des choses cette nuit en NBA, de New York à Los Angeles, en passant par Denver ou San Antonio. Le plus beau dans tout ça ? C’est que la NBA a réuni, comme chaque matin, les dix plus belles actions de la nuit dans une seule et même vidéo. Incroyable.

A New York, il faut mériter ses points. Et cette fois-ci Donte DiVincenzo et Precious Achiuwa avaient décrété que les Warriors ne le méritaient pas suffisamment.

Tuto grec pour marquer en NBA : arriver à la ligne à 3-points en trottinant, poser un dribble, éviter quatre plots et monter au dunk. S’est fassile hein.

Avant de sortir pour blessure, Jamal Murray avait eu le temps d’apposer sa patte au match face au Heat.

Une action aussi éclante que fut ce match entre les Nets et les Hawks, que l’on a (volontairement j’insiste) pas regardé.

Le luxe en NBA, c’est quand même d’avoir le choix entre deux Wagner en contre-attaque.

Au plus fort du duel entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander a parfois rappelé à tout le monde qui était le patron. Spoiler, il ne fait pas du tout plus de 2m15.

Ceci est une définition en une seule action de la carrière de LeBron James et de celle de Jordan Poole. Autant faire d’une pierre deux coups non ?

Vas-y mais l’autre aussi là, avec ses actions en 2D.

Traduction de cette action : “eh oh gamin, tu vas où, c’est fini les conneries maintenant.”

Drew Eubanks sur la tête de Jabari Smith Jr., ça fait tellement peu cliquer qu’on ne va évidemment pas mettre ça en titre de l’article.