Paolo Banchero a tout donné… mais était trop esseulé : 38 points et 16 rebonds lors du Game 7 !

Paolo Banchero a réalisé un très grand Game 7 : 38 points, 16 rebonds, 2 passes, 3 interceptions, 1 contre à 10/28 au tir. Pour une première en match décisif de Playoffs en carrière, la star et grand espoir du Magic n’a pas déçu. De quoi laisser énormément d’attentes pour la suite.

Aucun joueur aussi jeune n’a jamais réussi a inscrire autant de points durant un Game 7 d’une série de Playoffs. Dans l’histoire de la NBA. C’est dire toute la grandeur de la performance réalisée ce soir par Paolo Banchero. Sophomore, au sein d’une équipe au projet encore jeune et qui vise les sommets. Face à une équipe de Cleveland expérimentée, composée de cadors comme Donovan Mitchell dont on ne compte plus les faits d’armes individuels en Playoffs… L’exploit est juste annonciateur d’une suite potentiellement fabuleuse.

38 points et 16 rebonds pour Paolo Banchero ce soir.

Pour son premier Game 7 en carrière.

Pour ses premiers Playoffs.

Le plus jeune joueur de l’histoire NBA à planter un tel total de points dans un Game 7.

Il est grand.

Dans son sillage, Franz Wagner (21 points, 7 rebonds, 4,2 passes de moyenne sur la série) et Jalen Suggs (15,5 points, 4,5 points, 3,2 rebonds sur la série) ont également réalisé, dans la globalité, des séries très solides comparé à leur vécu en NBA. Pour leurs premiers Playoffs, les jeunots de Jamahl Mosley ont prouvé qu’ils pouvaient regarder certains grands joueurs dans les yeux. Le sommet de la ligue ne leur est pas encore promis, la possibilité d’y accéder est en revanche permise.

Paolo Banchero had the most points (24) EVER in the 1st half of a Game 7 by a player 21 years of age or younger

