Cavaliers – Magic, preview du Game 3 : déjà l’heure du baroud d’honneur pour Orlando ?

À la maison pour le Game 3, le Magic est déjà – quasiment – dos au mur. Les deux premières rencontres face à Cleveland n’ont été en rien rassurantes, et au-delà d’une potentielle victoire, ce match serait-il déjà une forme de baroud d’honneur pour un groupe qui n’est à l’heure actuelle pas du tout au niveau attendu ?

Les jeunes joueurs du Magic le savent : en cas de défaite ce soir, ils n’auront probablement plus le luxe de faire douter – ne serait qu’un instant – les Cavaliers. Cette urgence doit les presser. Mieux jouer, ne pas subir la loi défensive de Cleveland pendant 48 minutes. La phrase est aussi courte que le défi paraît immense pour Jamahl Mosley et ses troupes. Réussir à déranger la défense des Cavs, la mettre en faute. Lors des deux premières manches de cette série, le Magic n’a pas mené une seule fois.

Je sais pas si on se rend compte.

Game 1 : 83 points marqués

Game 2 : 86 points marqués

Le Magic n’a pas dépassé la barre des 90 points.

Ils sont à 17/71 à trois points.

Ils sont à 38/56 aux lancers.

C’est un cauchemar offensif.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2024

Oui, Cleveland veut racheter l’échec de l’an passé au premier tour face aux Knicks. Oui, les coéquipiers de Donovan Mitchell sont sérieux et déroulent un basket qui est efficace, bien que loin d’être parfaitement précis (29,5% à 3-points, un peu léger). Mais non, ce basket n’est pas infaillible. Ce qu’il faut : jouer ensemble. Écarter les pivots du cercle, les forcer à évoluer au large pour créer des couloirs de drive.

En gros ? Varier l’attaque, arrêter de se reposer sur des compétences offensives individuelles qui sont particulièrement mises à l’épreuve par les Playoffs et n’ont plus autant d’efficacité. Le rebond est aussi une source du problème global : différence 11 rebonds dans la moyenne des deux équipes après deux matchs. Sans essai tactique notable, Orlando se dirige tout droit vers une sortie très prématurée.

Allez, soyons quand même positifs : cette nuit, le Magic pourra compter sur ses supporters, et les joueurs seront sans doute galvanisés par l’envie de se reprendre. Une envie qu’il ne faudra pas offrir sur un plateau à la défense des visiteurs, qui n’ont eux aucune raison de changer leur méthode pour le moment. La seule variable qu’il faudra prendre en compte est le fait de jouer à l’extérieur. Ajouter de l’intensité, se préparer à être contesté par plusieurs milliers de personnes sur les lancers francs et plus globalement, pendant tout le match.

En cas de victoire, les Cavaliers mèneront 3-0. Et il en sera presque fini de tout espoir de prendre un match, car on sait comment fonctionnent les esprits lorsqu’ils sont dos au mur avec une telle différence de niveau. En gros ? C’est ce soir… ou jamais ?