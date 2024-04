Coup dur pour les Lakers. Alors que les retours de Christian Wood et surtout Jarred Vanderbilt étaient attendus, ils ne seront finalement pas de la partie pour le Game 3 de ce soir. Les Lakers n’auraient certainement pas été contre un coup de main de leur banc.

D’après Shams Charania de The Athletic, Christian Wood qui était annoncé de la partie et Jarred Vanderbilt dont la présence était attendue seront finalement tous les deux absents du Game 3 face aux Nuggets ce soir. Voilà qui craint un max.

Lakers list both Christian Wood and Jarred Vanderbilt as OUT for Game 3 vs. Nuggets on Thursday. Wood had planned to make his return. https://t.co/OHEMgyDlrv

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 25, 2024

Jarred Vanderbilt – blessé au pied – n’a pas foulé les terrains depuis le 1er février. Christian Wood, en Day To Day, bataille lui avec une blessure au genou qui le tient éloigné des parquets depuis le 14 février. Les deux ailiers forts de Los Angeles feraient un bien fou à cette équipe des Lakers qui n’a pour l’instant pu compter que sur Taurean Prince pour marquer des points en sortie de banc sur ces deux premiers matchs face aux Nuggets. Jarred Vanderbilt peut de plus accomplir des missions de haute volée sur les intérieurs adverses en défense, et il paraît que Denver en compte un pas mal dans son équipe.

Espérons que les absences des deux intérieurs Angelinos ne cachent pas de mauvaises nouvelles trop graves du point de vue santé. Les deux Lakers avaient déjà eu toutes les difficultés du monde à récupérer un semblant de forme pour espérer participer aux Playoffs. Ces forfaits au Game 3 laissent quoi qu’il arrive présager de sacrées difficultés à venir pour les Lakers dans le match à venir…

Source texte : The Athletic