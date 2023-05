Les Lakers reviennent bredouille du Colorado. Ils n’ont empoché aucune victoire sur le parquet des Nuggets et sont désormais menés 2-0. Nikola Jokic et sa troupe arrivent pleins de confiance à la Crypto.com Arena et sont prêts à finir le boulot à 90% dès ce soir (2h30) en empochant une troisième victoire de rang.

À la fin du Game 2 où Jamal Murray avait décidé de prendre la série à son compte, LeBron James a pris le temps d’exprimer son ressenti sur le début de la série où tout le monde voit déjà L.A. éliminé après deux défaites de rang. « Ce n’est pas le tournoi NCAA, c’est la première équipe à quatre victoires », et non une seule comme en basket universitaire. Il est aussi normal de rentrer à la maison déchu à 0-2 en postseason, surtout contre Denver qui n’a toujours pas perdu un match à domicile lors de ces Playoffs 2023. Le public de la Ball Arena portent Nikola Jokic et ses hommes, mais le public du funeste Staples Center porte aussi le King et ses soldats. Eux aussi n’ont toujours pas perdu à domicile depuis la fin de la saison régulière. Donc pour ce Game 3, comme le dit Monsieur James, il faudra s’améliorer comme au Game 2 pour pouvoir être en posture de renverser les Nuggets.

“This is not the NCAA tournament. It’s the first team to 4 wins… If we can get better from Game 2 like we did tonight to Game 3, then we’ll put ourselves in a position to do that.”

LeBron James on the Lakers being in an 0-2 hole vs. the Nuggetspic.twitter.com/jAV0dzGJnr

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 19, 2023

Ce soir, se remettre en posture de battre les Nuggets est plus que nécessaire, car sinon ce sera un beau 3-0 pour la bande du double MVP Serbe. Et 0-3 en Playoffs… personne n’a jamais remonté cet écart si immense. Si ce scénario venait à se passer, il faudrait gagner quatre matchs de suite. En d’autres termes, battre une équipe en pleine confiance qui n’attend plus que la quatrième victoire pour enfin tendre les bras au titre NBA. Et cela veut aussi dire que les Lakers doivent remporter trois matchs sur le parquet des petites pièces de poulet, toujours invaincues à domicile. Si les Nuggets gagnent ce soir, le sort sera quasiment irréversible pour les Lakers, et certains commenceront déjà à réserver leur hôtel pour Cancun. Par contre si les Lakers l’emportent, ils permettront aux fans de rêver à la remontada, et ce n’est pas le King James qui va être contre remporter sa 42ème série de Playoffs en carrière.