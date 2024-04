Bonne nouvelle pour Los Angeles. Les Lakers vont bientôt recevoir du renfort dans la raquette avec le retour de Christian Wood. L’intérieur devrait être de retour pour le Game 3 de la série contre les Denver Nuggets. Un grand de plus, lorsque l’on doit jouer Nikola Jokic, ce n’est pas du luxe !

Christian Wood est bientôt de retour ! L’intérieur n’a plus joué avec les Los Angeles Lakers depuis le All-Star Break du fait d’une blessure au genou gauche et devrait faire son retour pour le Game 3 de la série opposant les Angelinos aux Denver Nuggets selon Shams Charania de The Athletic.

Lakers F/C Christian Wood is planning to return to action in Game 3 vs. the Denver Nuggets on Thursday in LA, sources tell @TheAthletic @Stadium. A key boost to Lakers frontcourt. Wood, out since Feb. 14 due to knee injury, has averaged 7 points and 5.1 rebounds this season. pic.twitter.com/DknRfbwpfx

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2024

Difficile de faire un come-back plus difficile pour un intérieur qu’un match de Playoffs contre Nikola Jokic. Mais même si Christian Wood n’est pas le meilleur défenseur de la planète, loin de là, et qu’il devra retrouver son rythme dans un premier temps, avoir une solution en plus à envoyer sur le Serbe pour quelques séquences est une vraie bonne nouvelle.

Avant sa blessure, Christian Wood tournait à 7,0 points et 5,1 rebonds de moyenne. C’est un joueur qui a du talent offensivement et il n’est pas exclu que lors d’un des matchs de la série, il puisse mettre le feu en sortie de banc et tirer les Lakers d’un mauvais pas.

Après le sweep de l’an dernier et la défaite 114 à 103 lors du Game 1, samedi soir, Los Angeles veut stopper l’hémorragie et enfin décrocher une victoire face à sa bête noire. Christian Wood ne risque pas de révolutionner son équipe et d’être la raison principale d’un éventuel succès, mais il pourrait apporter sa pierre à l’édifice.

Source texte : Shams Charania