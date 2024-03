Le 22 février dernier, les Los Angeles Lakers avaient annoncé un passage à l’infirmerie de minimum quinze jours pour leur pivot débarqué à l’intersaison. Christian Wood va finalement y rester plusieurs semaines de plus, de quoi mieux connaître ses colocataires temporaires Jarred Vanderbilt et Gabe Vicent.

Le camp du joueur espérait une durée d’indisponibilité relativement courte, mais la nouvelle est tombée du clavier d’Adrian Wojnarowski ce mardi.

Wood va subir une arthroscopie du genou gauche, et à moins d’un mois de la fin de la saison régulière, peu de chances de le voir refouler les parquets. Les médecins vont observer l’intérieur de son genou pour constater des lésions potentielles, le staff médical touche du bois.

ESPN Sources with @McTen: Los Angeles Lakers F Christian Wood will undergo an arthroscopic procedure on his left knee and is expected to be sidelined for several weeks. The Lakers final regular season game is April 14. pic.twitter.com/4SVNc3qJO4

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 19, 2024

Alors que l’ancien joueur de Dallas ne pourra pas participer au sprint de fin de saison régulière, sa participation en Playoffs est elle aussi incertaine (cause : Lakers, play-in soreness).

Blague à part, les treize rencontres que LeBron&co doivent encore disputer sont toutes capitales pour se mettre dans les meilleures conditions possibles en vue de la post-season. Éviter le play-in semble être une mission impossible. Si l’on figeait les positions à l’heure où l’on écrit ces lignes, LA devrait recevoir les Warriors, puis enchaîner avec le perdant de Mavs – Suns. Évidemment, une défaite équivaut à un aller simple pour Cancun. Ça en fait du Hall of Famer sur siège éjectable.

Christian le Bois était dans sa pire saison depuis presque dix ans. Le pivot/ailier fort a disputé 50 matchs, presque tous en sortie de banc, en seulement 17 minutes par soir. Il affiche des moyennes de 6,9 points, 5,1 rebonds et 1 passe, avec la pire efficacité à 3-points de sa carrière (30,7%).

Wood dispose d’une Player Option de 3 millions de dollars pour la saison 2024-25, autant dire que les fans des Lakers auront la chance de le voir revêtir le numéro 35 Purple and gold, ce qui sera peut-être une occasion rêvée de challenger Thanasis Antetokounmpo pour le trophée non-officiel du MEF (Meilleur Emploi Fictif) de NBA.

