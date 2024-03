Ce soir, c’est tirage ! Les futurs adversaires des Bleus vont enfin savoir à quelle sauce ils vont être mangés une fois que le hasard et les mains de Carmelo Anthony auront décidé du scénario. En attendant, nous on se met en situation, et on examine les différents scénarii qui pourraient nous tomber sur la tête dans la soirée.

On va enfin savoir qui affrontera qui lors des phases de groupes des épreuves de basketball 5×5 aux Jeux Olympiques de Paris. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas comment marche le schmilblick (croyez nous, vous n’êtes certainement pas les seuls), on détaille tout ça juste ici. L’élément important à retenir ? Seulement huit équipes sur douze sont connues pour le moment parmi les qualifiés. Les quatre équipes restantes seront déterminées en fonction des vainqueurs de quatre tournois préolympiques, dont le verdict tombera le 7 juillet :

Au tournoi de Valencia en Espagne se qualifiera l’une de ces équipes : le Liban, l’Angola, l’Espagne, la Finlande, la Pologne et les Bahamas

Au tournoi de Riga en Lettonie se qualifiera l’une de ces équipes : la Géorgie, les Philippines, la Lettonie, le Brésil, le Cameroun et le Monténégro

Au tournoi de Piraeus en Grèce se qualifiera l’une de ces équipes : la Slovénie, la Nouvelle-Zélande, la Croatie, l’Egypte, la Grèce et la République Dominicaine

Au tournoi de San Juan à Porto Rico se qualifiera l’une de ces équipes : le Mexique, la Côte d’Ivoire, la Lituanie, l’Italie, Porto Rico et Bahreïn

Pour le reste, voici les chapeaux :

Le meilleur scénario possible :

Stupeur en Suisse ! Carmelo Anthony a béni la France de ses mains précises. Il attribue aux Français un groupe composé du Soudan du Sud et des vainqueurs des tournois de Riga et de Valencia (on a vérifié, c’est possible). Coup de tonnerre le 7 juillet, les vainqueurs de ces tournois se révèleront être le Brésil de Gui Santos et le Liban d’absolument personne. Ces deux nations ont en effet réalisé l’upset respectivement face au Monténégro et à l’Espagne, félicitations, on a rien pu faire. Suite à l’annonce des qualifiés du tournoi préolympique, une vidéo de Vincent Collet en train de danser le Logobi sur une table de La Pataterie d’Orgeval fait surface sur les réseaux. La FFBB intervient dans un communiqué le lendemain et accuse l’intelligence artificielle qui serait à l’origine de “ce fake éhonté”.

Le pire scénario possible :

“Pas veinards”, comme dirait Jacques Monclar, la France hérite de l’Australie et des vainqueurs des tournois de Piraeus et de Valencia au tirage (c’est toujours possible, on vous dit qu’on a vérifié). Le 7 juillet le couperet tombe, les qualifiés des deux tournois sont la Slovénie de Luka Dončić et l’Espagne des saligauds Espagnols. Suite à l’annonce du groupe complet, Nicolas Batum décide finalement d’avancer sa retraite internationale au 8 juillet 2024 tandis que Joakim Noah annonce qu’il ne participera pas aux Jeux Olympiques cette année.

Voilà pour les spéculations, bien entendu, des scénarii possibles pour le tirage, il y en a bien plus que deux. En attendant on laisse notre sort entre les mains de Melo et on gardera un œil sur les groupes de tout le monde. Pour le fin mot de l’histoire, c’est ce soir à 19h du côté du siège de la FIBA, et TrashTalk sera également sur place !