Nous voici à presque quatre mois des épreuves de basket en 5×5 aux Jeux Olympiques de Paris 2024, où douze nations s’affronteront pour aller chercher trois médailles et rendre fier leur pays. Carmelo Anthony et Penny Taylor seront à Mies en Suisse demain soir à 19h pour effectuer le tirage au sort des groupes pour la phase préliminaire du tournoi. On vous résume le fonctionnement du tirage.

Epreuves masculines :

Les épreuves des garçons se dérouleront du 27 juillet au 10 août. Chez les gars, petite spécificité, on ne connaît que deux tiers des équipes qui seront qualifiées. Les quatre derniers qualifiés seront déterminés en fonction des vainqueurs des tournois qualificatifs se déroulant entre le 2 et le 7 juillet à travers le monde :

Au tournoi de Valencia en Espagne se qualifiera l’une de ces équipes : le Liban, l’Angola, l’Espagne, la Finlande, la Pologne et les Bahamas

Au tournoi de Riga en Lettonie se qualifiera l’une de ces équipes : la Géorgie, les Philippines, la Lettonie, le Brésil, le Cameroun et le Monténégro

Au tournoi de Piraeus en Grèce se qualifiera l’une de ces équipes : la Slovénie, la Nouvelle-Zélande, la Croatie, l’Egypte, la Grèce et la République Dominicaine

Au tournoi de San Juan à Porto Rico se qualifiera l’une de ces équipes : le Mexique, la Côte d’Ivoire, la Lituanie, l’Italie, Porto Rico et Bahreïn

Les douze équipes ont déjà été divisées dans quatre pots qui formeront au final trois groupes de quatre équipes, avec une équipe gagnante de tournoi qualificatif par pot. Pour rappel, voilà les pots en question :

Coup de bol pour les Français, pas de Team USA au premier tour ! Le médaillé d’or en titre ne peut pas tomber dans le même groupe que le pays organisateur, ce sera donc le groupe A ou B pour la France et le groupe C pour les Etats-Unis. Une autre règle qui nous permettra de ne pas se fader un groupe infernal du genre France – Espagne – Serbie – Grèce : maximum trois équipes européennes par groupe.

Par contre, pour ceux qui espéraient un groupe tranquille sans les gros concurrents européens, ça n’est pas possible non plus : il y aura au minimum deux équipes européennes par groupe. De plus, pour les continents africains, américains, asiatiques et océaniens, pas plus d’une équipe de chaque continent par groupe. Pas de groupe France – Angola – Philippines – Egypte donc. Le pot 3 contenant Canada et France, les Etats-Unis affronteront donc forcément le gagnant du tournoi de San Juan.

Pour le tirage, chaque équipe concernée tirée au sort sera assignée au hasard à un groupe, puis à un numéro entre 1 et 4 pour déterminer leur position dans le groupe, et donc l’ordre de ses matchs.

Epreuves féminines :

Du côté des féminines, les épreuves se dérouleront du 28 juillet au 11 août. Pour les filles, les douze équipes qualifiées sont déjà connues, voici à quoi ressembleront les quatre pots de trois équipes :

D’après le règlement des féminines, c’est obligatoirement une équipe européenne par groupe et deux au maximum. Pour les quatre autres continents, comme pour les garçons, pas plus d’une équipe par continent dans chaque groupe. Pour les féminines, il est possible que les tenantes du titre états-uniennes soient tirées avec les hôtes françaises. En effet, le règlement pour les épreuves de basket chez les féminines stipule que le pays hôte soit tiré dans le groupe B ou C, tout comme le tenant du titre. Nos Françaises ont donc une chance sur deux de tomber contre les Américaines d’entrée de jeu ! Pas de quoi effrayer la bande à Iliana Rupert, mais on garde l’info à l’esprit.

Pour le reste du tirage, comme pour les garçons, chaque équipe concernée tirée au sort sera assignée au hasard à un groupe, puis à un numéro entre 1 et 4 pour déterminer sa position dans le groupe, et donc l’ordre de ses matchs.

Mardi 19 mars 2024, siège de la FIBA, le rendez-vous est complètement immanquable. Contre qui nos Équipes de France tomberont pour la première phase de nos Olympiades ? Réponse demain, 19h.