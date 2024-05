Les New York Knicks y ont cru, Les New York Knicks étaient tout proche, mais les Sixers ont inscrit six points en moins de trente secondes pour arracher la prolongation. Le tout au Madison Square Garden, une chance manquée de terminer la série, ça la fout mal.

29 secondes à jouer dans le temps réglementaire, le Garden exultait déjà. Alors que Patrick Ewing tapait ses meilleurs high-five au premier rang après un beau mi-distance rentré par Miles McBride, on se dit que la victoire est promise aux Knicks et que les Sixers peuvent réserver l’avion pour Cancun. Mais au final, pas du tout. C’est grave docteur ? Hum, il faut d’abord reprendre le fil des événements.

D’abord, un lead de deux possessions à ce moment-là du match devrait permettre de passer une fin de soirée tranquille. Mais quand Tyrese Maxey s’avance pour dégainer un shoot du désespoir, la première erreur est commise par Mitchell Robinson. Les Sixers étant à 6 points de retard, New York doit garder le plus de marge possible. S’avancer sur le shooteur, c’est risquer de faire la faute. La naïveté du pivot, qui saute trop tôt, autorise l’arrière à prendre le contact. La faute est aussi bête qu’évidente. Mathématiquement, les Knicks réalisent la pire opération possible quand Maxey rentre le 3+1.

TYRESE MAXEY DRILLS THE 3 + THE FOUL !!!

SIXERS CUT THE DEFICIT TO 2 ON TNT

25 SECONDS REMAINING pic.twitter.com/rEEHKWthL0

— NBA (@NBA) May 1, 2024

Mais après la remise en jeu et quelques passes, l’horloge des 24 a disparu et les oranges et blancs comptent toujours deux points d’avance. Les Sixers doivent faire faute, et sont tout heureux de trouver Josh Hart en possession du ballon.

Dans une série de Playoffs, les lancers-francs ne pardonnent pas, demandez à Nick Anderson. Hart, probablement écrasé sous la pression, manque le premier en étant beaucoup trop court. Même s’il rentre le second, le mal est fait : Philadelphie n’est plus qu’à une possession, et tout peut arriver.

Le shoot de Tyrese Maxey est sensationnel, et pour le coup, difficile d’y faire quelque chose. L’erreur des New York Knicks, c’est de s’être retrouvé dans cette situation. Une défense plus intelligente un peu plus tôt, et un trois encaissé plutôt qu’un 3+1 aurait fait l’affaire, même chose si Josh Hart avait été plus clutch.

LE SHOOT MONUMENTAL DE TYRESE MAXEY !!! 😱😱😱 pic.twitter.com/Y8yRBccTfY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2024

Verdict, deux erreurs fatales à ce niveau-là ont coûté le match aux hommes de Tom Thibodeau. Les Sixers ont décroché la prolongation avant de surfer sur le momentum et s’imposer malgré Jalen Brunson. Alors qu’il faudra jouer à Philly dans deux jours, il ne faut surtout pas être amené à regretter cette succession d’actions.

Si les 76ers gagnent à domicile, un potentiel Game 7 au Madison Square Garden s’annonce sismique. Les New York Knicks ont quand même un première occasion de se rattraper pendant le Game 6, mais ils viennent d’en louper une belle…