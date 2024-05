Les Lakers pensent que J.J. Redick a le potentiel pour devenir un futur Pat Riley

Un peu plus de deux semaines après le renvoi de Darvin Ham, les Lakers entrent dans la phase des entretiens pour trouver son successeur. De plus en plus, J.J. Redick semble séduire les dirigeants de la franchise de Los Angeles, qui voient potentiellement en lui un futur… Pat Riley. Rien que ça !

Pat Riley, actuel président du Miami Heat, a quitté les bancs NBA depuis plus de 15 ans. Mais il est toujours considéré comme une référence dans le monde du coaching. On parle de l’un des tout meilleurs entraîneurs de l’histoire, qui a remporté cinq titres de champion NBA et trois titres de Coach de l’Année. Il a entraîné certains des meilleurs joueurs de l’histoire, de Los Angeles à Miami en passant par New York.

C’est aux Lakers que Patoche s’est fait un nom en tant qu’entraîneur. Après avoir remporté un titre de champion NBA en tant que joueur et être passé par la case commentateur aux Lakers, Riley est devenu l’assistant du coach Paul Westhead lors de la première année de Magic Johnson à Los Angeles, qui a rejoint la star Kareem Abdul-Jabbar lors de la saison 1979-80. Champion NBA cette année-là, Riley a ensuite pris les commandes de l’équipe dès 1981 suite au renvoi de Westhead, devenant par la même occasion le patron des Lakers version “Showtime”. Sous ses ordres, Magic et Cie joueront sept Finales NBA supplémentaires pour quatre titres de champion.

Visiblement, les Lakers pensent que J.J. Redick peut avoir une trajectoire similaire.

Comme l’indique Shams Charania et Jovan Buha de The Athletic, les Lakers sont très séduits par le potentiel de J.J. Redick, qui s’illustre aujourd’hui à travers ses qualités d’analyste sur différents podcasts ou à la téloche aux côtés de Mike Breen et Doris Burke.

“À travers la Ligue, Redick – un ancien joueur devenu analyste – récolte beaucoup de buzz autour de ce poste (coach des Lakers, ndlr.). Les Lakers sont éblouis par son potentiel, selon des sources de la Ligue, et voient en lui un prospect à la Pat Riley qui peut à la fois aider la franchise sur le court terme et la guider lors des années à venir.”

Alors que le camp LeBron assure que le King ne s’implique pas dans la recherche de coach chez les Lakers, J.J. Redick – son partenaire de podcast – marque de plus en plus les esprits des dirigeants californiens. De là à devenir un futur Pat Riley ? Il y a clairement du chemin à faire. Redick a la tête de l’emploi et sans doute des qualités indéniables, mais il n’a jamais été entraîneur – ni même assistant – au niveau NBA. Prendre le poste de coach des Lakers, avec l’énorme pression qui va avec et sans la moindre expérience, est un choix potentiellement casse-gueule pour lui comme pour la franchise.

Outre Redick, les Lakers passent également des entretiens avec James Borrego (assistant aux Pelicans) et Sam Cassell (assistant aux Celtics).

