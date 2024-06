J.J. Redick et les podcasts, c’est terminé

Avant de devenir le nouveau coach des Los Angeles Lakers, J.J. Redick s’était imposé comme une grande figure médiatique du monde de la NBA, notamment à travers ses podcasts. Mais maintenant qu’il est sur le banc californien, Redick va laisser de côté son costume d’analyste.

Le podcast “Mind The Game” avec J.J. Redick et LeBron James n’aura donc duré que neuf épisodes. Les suivants se dérouleront sur le parquet de la Crypto.com Arena.

Lors de sa conférence de presse d’intronisation, le nouveau coach des Lakers a confirmé qu’il allait arrêter ses podcasts, que ce soit celui avec LeBron ou sa série “The Old Man & The Three” qui a connu un grand succès ces dernières années.

“Pour le moment, et j’espère que ça va durer très très longtemps, je me retire de l’espace médiatique. Donc il n’y aura plus de podcast, j’arrête les podcasts.” – J.J. Redick