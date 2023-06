Tout juste arrivé à New York alors que la Draft NBA approche à grands pas, Victor Wembanyama enchaîne déjà les apparitions publiques. Il est notamment passé dans le podcast de J.J. Redick pour parler de ses ambitions, son passé, son avenir, tout ça en partageant quelques anecdotes sympathiques.

C’est peut-être l’action qui symbolise le plus le côté alien de Victor Wembanyama : le 2 avril dernier, le phénomène français a lâché une claquette dunk après avoir raté… un tir à 3-points. Oui, un putback sur son propre shoot du parking, c’est humainement possible. À moins que Wemby ne soit pas humain, ce qui est possible aussi.

Comment ça Wembanyama vient de putback son PROPRE tir à trois points ?!?pic.twitter.com/jlGs6QUSwa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 2, 2023

Cette action a évidemment enflammé Twitter et a accentué encore un peu plus l’énorme hype entourant “le meilleur prospect de l’histoire”.

Sur le podcast de J.J. Redick, Wemby est revenu sur cette séquence incroyable (35e minute) en lâchant une anecdote bien sympathique.

“Il y a trois ans, quand j’étais à Nanterre, j’avais deux coéquipiers qui discutaient et qui rigolaient en me regardant. Je suis allé les voir, et ils m’ont dit : ‘J’ai parié 1 000 balles avec lui qu’un jour pendant ta carrière, tu vas prendre un 3-points, le rater, et réaliser une claquette dunk’. Et je l’ai fait cette année. Ce n’était pas prémédité, c’était juste naturel. Deux jours après le match, j’ai appelé l’un de mes anciens coéquipiers pour lui dire que ça y est, c’est arrivé, et qu’il venait de gagner 1 000 balles.”

On ne sait pas quel joueur de Nanterre a bénéficié de la dinguerie de Victor Wembanyama ce soir-là sur le parquet de Monaco, mais il peut remercier Wemby pour ce petit bonus qui a bien dû lui faire plaisir.

Morale de l’histoire : ne pas hésiter à mettre une pièce sur Victor, même pour accomplir les choses les plus folles.

__________

Source texte : The Old Man & The Three