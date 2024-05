Ce soir les Knicks affrontent les Pacers, à 21h30, au Madison Square Garden, dans un Game 7. Et si ces quelques informations ne suffisent pas à vous coller devant l’écran pour suivre ce match, c’est qu’on ne peut plus rien pour vous.

Game 1 : Knicks – Pacers, 121-117

– Pacers, 121-117 Game 2 : Knicks – Pacers, 130-121

– Pacers, 130-121 Game 3 : Pacers – Knicks, 111-106

– Knicks, 111-106 Game 4 : Pacers – Knicks, 121-89

– Knicks, 121-89 Game 5 : Knicks – Pacers, 121-91

– Pacers, 121-91 Game 6 : Pacers – Knicks, 116-103

Six matchs à domicile dans cette série, six victoires. Ce soir au Madison, les Knicks partiront donc avec un avantage certain, mais dans un Game 7 vous le savez : tout est possible et le vainqueur est souvent celui – attention poésie – dont le slip est le plus fourni. Oui, les brouettes se doivent d’être de sortie dans ce genre de soirée, et pour nous devant le poste, c’est une fréquence cardiaque accélérée qui s’annonce.

Pour ce match 7 ? Les Knicks marchent sur un fil, celui de la Sécurité Sociale. Julius Randle est out depuis deux mois, Mitchell Robinson depuis deux semaines. OG Anunoby a les ischios en feu mais pourrait revenir ce soir, Josh Hart a les abdos en carafe et pourrait… manquer ce soir, alors que Jalen Brunson tourne à 35 points par match… sur un pied. Incroyables Knicks, résilients Knicks, c’est leur marque de fabrique, mais ce soir les TGV de l’Indiana n’auront que faire des petits bobos et mettront au contraire le doigt sur toutes les cicatrices new-yorkaises. Tyrese Haliburton est au devant du plus grand défi de sa carrière, amener une équipe de payous en Finale de Conf, une équipe qui, le cas échéant, le mériterait amplement au vu du spectacle offert depuis le début des Playoffs. Obi Toppin et TJ McConnell tenteront d’apporter leur fraicheur habituelle en provenance du banc, Pascal Siakam a une bonne tronche d’assassin dans un Game 7, et en face ce sont… 20 000 zinzins qui hurleront leur amour des Knicks pour faire flipper l’ennemi.

Est-ce que ce match est immanquable ? Oh que non, c’est plus que ça, il est immanquablement immanquable. Rendez-vous 21h30 pour savoir qui rejoindra les Celtics en Finales de Conférence à l’Est, on en tremble déjà, tout comme les murs du Madison.