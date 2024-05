Deux matchs. Deux matchs à gagner pour l’Équipe de France de basket 3×3 pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024. La mission est simple à comprendre, elle ne sera pas simple à réaliser, mais on parle du rêve d’une vie alors au boulot les gars, et ce soir on trinque à votre santé !

16h40 face à l’Allemagne pour venger nos papys, on attaque fort sur les références. La France est tête de série n°2 de ce TQO, l’Allemagne n°7, pas de quartier l’ennemi doit être mis à terre. En cas de défaite ? Les Bleus ne joueront pas les Jeux olympiques cet été et c’est inconcevable. En cas de win ? Franck Seguela, Thimoté Vergiat, Jules Rambaut et Raphaël Wilson joueront à 19h55 le vainqueur du quart de finale entre Israël (13) et la Mongolie (3), pour LE match d’une vie, le match qui enverra son vainqueur à Paris cet été, et son perdant vers un match pour la troisième place terrible pour les organismes et pour nos petits cœurs, puisque l’on rappelle que trois tickets olympiques sont délivrés à Debrecen. Fort logiquement en cas de victoire contre les Teutons ce sera donc la Mongolie en demi, la Mongolie qui nous avait battu lors du dernier TQO. Les Mongols avaient exactement la même équipe qu’aujourd’hui, pas les Français, et on peut déjà vous dire que si le dénommé Enkhbaatar Onolbaatar nous rentre un game winner les vannes sur son nom pourront fuser très, très vite.

16h40 donc, face à l’Allemagne, pour continuer de rêver. Puis 19h55 pour le match à gagner, potentiellement le plus important de la carrière 3×3 de nos quatre garçons. Une journée à suivre sur la chaîne l’Équipe, la pression dans la main gauche et une pression dans la main droite. ALLEZ LES BLEUS !