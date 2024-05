Cette demi-finale du TQO face à la Mongolie avait tout du match piège, mais la logique a finalement été respectée et l’Équipe de France s’est imposée contre des Mongols sans rotation. Mission accomplie, direction les Jeux Olympiques de Paris 2024 !

Jules Rambaut, Raphaël Wilson, Franck Seguela, Thimoté Vergiat.

Avant toute chose et quoiqu’il arrive désormais, les noms de ces quatre là resteront à jamais dans l’histoire du basket français, comme ceux qui ont qualifié une équipe de France masculine de 3×3 pour la première fois pour des Jeux Olympiques. Chou blanc à Utsunomiya il y a trois semaines, mais Debrecen aura donc été le théâtre de l’exploit pour nos Bleus.

Oh ils en auront bavé nos quatre mousquetaires, face à trois Mongols privés de leur meilleur joueur (exclu de la compétition pour un coup de tête asséné en quarts) mais portés par un public en feu et par une flamme… olympique, celle qui vous pousse dans les moments difficiles, celle qui avait poussé Jules Rambaut à envoyer un énorme buzzer au match précédent.

Héroïques à trois, sans jamais pouvoir souffler, la formation asiatique a donc poussé la France dans ses derniers retranchements et peu importe la manière il fallait juste gagner et les Bleus l’ont fait. Cette fois-ci c’est Thimothé Vergiat qui a enfilé le costume du héros, deux fois, alors que la France n’avait, comme en quarts, jamais mené… Simple, basique.

FRANCE 🇫🇷 ARE GOING TO THE PARIS 2024 OLYMPICS 🔥#3x3OQT @3x3ffbb @ffbasketball @FranceOlympique @jeuxolympiques @Paris2024 pic.twitter.com/dkBqLlMrim

— FIBA3x3 (@FIBA3x3) May 19, 2024

Les Bleus se qualifient pour @Paris2024 ✅

La France domine la Mongolie au terme d’un finish incroyable et valide son billet pour les Jeux Olympiques 👏🇨🇵#3x3OQT | @ffbasketball pic.twitter.com/NjIP1bhE0d

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) May 19, 2024

C’était dur. C’était très dur. On y a cru, on a failli arrêter d’y croire mais, allez, disons qu’on y a toujours cru. L’Équipe de France de basket 3×3 ira aux Jeux Olympiques, comme les mecs du 5×5, comme les filles du 5×5 et comme les filles du 3×3. L’appel est terminé, tout le monde est présent, on passe aux choses sérieuses.